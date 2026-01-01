Australien Tauchen vom Spezialisten
Australiens Unterwasserwelt
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Das Unterwasserparadies von Australien entdecken
Am anderen Ende der Welt
Nirgendwo anderes gibt es so viele Fischarten wie in Australien. Der Reichtum an Meeresbewohnern mit ihrem gewaltigen Farbspektrum wird Sie inspirieren und in eine wunderschöne Welt eintauchen lassen. Erleben Sie Delfine bei ihrem Spiel im Wasser, spüren Sie Mantas und ungefährliche Haie auf oder gleiten Sie mit einer Seerobbe langsam unter Wasser. Verbinden Sie diese Eindrücke mit Tauchplätzen, die unterschiedlicher nicht sein können. Entdecken Sie Höhlentauchen oder erkunden Sie Wracks gesunkener Schiffe. Kein Tauchgang wird wie der andere sein. In Australien gibt es viele Tauchschulen und zahlreiche Anbieter von Tagestouren zu den schönsten Korallenriffen Australiens.
Unterwegs mit einem Mietwagen
Mit einem Mietwagen können Sie Australien Reisen und Ausflüge zu den besten Tauchrevieren unternehmen. Nach einer kurzen Fahrt von Sydney nach Manly finden Sie das grösste Aquarium des ganzen Kontinents, den Oceanworld Park, der seinen Gästen Tauchgänge anbietet. Ein hervorragendes Tauchareal in Nord-Queensland ist der „Cad Hole“, der es mittlerweile zu Weltruhm gebracht hat. Die meisten Freunde des Tauchsports dürfen sich jedoch auf einen Tauchgang im Gebiet des Great Barrier Reefs freuen.
Auch an der Westküste Australiens liegen zahlreiche küstennahe Korallen-Riffe Australiens, die sich vor allem an Anfänger richten. Erleben Sie dort Seerobben, entdecken Sie das über 250 Kilometer lange Ningaloo Reef, das zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde oder erkunden Sie den aus drei Atollen bestehende Rowley Shoals Marine Park.
Schiffswracks vor der queensländischen Küste
Keiner der australischen Tauchplätze ist wie der andere. Immer werden Sie etwas Neues entdecken und in Abenteuer hineingenommen, die Sie nicht mehr loslassen. Dies gilt vor allem für die zahlreichen Schiffswracks, die vor den australischen Küsten liegen. Allein in Queensland und der Insel Tasmanien befinden sich auf dem Meeresgrund über einhundert Schiffe. Erkunden Sie das 1911 versenkte SS Yongala Wrack, welches erst 1958 entdeckt wurde oder statten Sie dem auf Moreton Island befindliche Tangalooma Wrack einen Besuch ab.
Bevorzugen Sie jedoch Segeln, können Sie Segeltörns mit einem Tauchgang verbinden. Im Great Barrier Reef finden Sie sogar fest verankerte Pontons, wo sich teilweise sogar Duschen befinden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns als Ihre Spezialisten. Wir finden das für Sie Passende, egal ob Mietwagen oder ein Hotel in Strandnähe. Wir organisieren atemberaubende Tauchspots, die Ihre Australien Ferien zum unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
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