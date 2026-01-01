Für die meisten Regionen Australiens sind Frühling (September bis November) und Herbst (März bis Mai) die beste Reisezeit: mild, trocken und ohne die grosse Hitze. Der Süden rund um Melbourne und die Great Ocean Road lohnt sich von November bis März, der tropische Norden um Darwin von Mai bis Oktober. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.