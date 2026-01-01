Australien Reiseinformationen
Ihre Australien Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Wöchentlich gehen mehrere Flüge von Genf, Basel und Zürich mit einem Zwischenstopp in Dubai oder Singapore in die Metropolen Sydney, Melbourne, Perth oder Brisbane.
Neben einem Pass benötigen Sie für die Einreise nach Australien ein e-Visum der Klasse 651. Das kann online angefordert werden und ist bis zu drei Monate gültig.
Gesundheitsstandards sind in Australien sehr hoch. Besondere Vorsicht ist jedoch beim Essen und Trinken im Outback gefragt. Medikamente sind bei Ihrer Einreise anzumelden. Wer dauerhaft in Australien bleiben will, muss zudem einen englischsprachigen, negativen HIV-Test vorlegen.
Sie müssen vorweisen, dass Sie gegen Gelbfieber geimpft sind, wenn Sie aus einem Risikoland einreisen. Darüber hinaus sollten Sie sich gegen Hepatitis A sowie B impfen lassen.
Surfen im (kabellosen) Internet ist beinahe überall in Australien möglich, entweder im WLAN des Hotels oder in den Internet-Cafés grösserer Städte.
Für die meisten Regionen Australiens sind Frühling (September bis November) und Herbst (März bis Mai) die beste Reisezeit: mild, trocken und ohne die grosse Hitze. Der Süden rund um Melbourne und die Great Ocean Road lohnt sich von November bis März, der tropische Norden um Darwin von Mai bis Oktober. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
- 1. Januar: Neujahr
- 26. Januar: Australia Day
- 25. April: Erinnerung an den Ersten Weltkrieg – ANZAC Day
- 8. Juni: Feierlichkeiten zum Geburtstag der Königin
- 25. und 26. Dezember: Weihnachten
- Flexible Feiertage: Karfreitag und Ostermontag
80 Prozent der Australier sprechen das sogenannte Strine-Englisch. Darüber hinaus werden über 200 Aborigine-Sprachen gesprochen.
In Australien wird links gefahren. Die Höchstgeschwindigkeit ausserorts beträgt 110 km/h bzw. 130 km/h im Northern Territory. Innerorts liegt sie zwischen 40 und 60 km/h. Die Bussgelder sind ausgesprochen hoch und es gibt viele Radarkontrollen. Das Strassennetz des Landes ist gut ausgebaut.
In Australien benötigen Sie einen Adapter für C- und P-Steckdosen. Die Spannung beträgt 240 bzw. 250 Volt bei 50 Hertz.
Ein Gespräch im Ortstarif kostet, egal wie lange es dauert, 40 Cent. Um Telefonate in die Schweiz günstig führen zu können, empfiehlt sich eine Calling Card. Die gibt es am Kiosk. Besondere Flatrates sorgen für günstige Verbindungen. Ausgeschlossen sind Handygespräche im empfangslosen Outback.
In Hotels und Restaurants wird ein Trinkgeld in Höhe von zehn Prozent des Rechnungsbetrages erwartet.
Die Landeswährung ist der australische Dollar. Gewechselt werden kann am Flughafen, in Hotels oder bei Banken und Kreditkarten werden flächendeckend akzeptiert. Wer mehr als 10.000 AUD einführen möchte, muss dies vorher deklarieren.
Australien verfügt über drei Zeitzonen. Die Verschiebung zwischen Sydney und der Schweiz liegt bei acht Stunden. Lediglich im Südosten und Süden des Landes gibt es eine Sommerzeit.
Beste Reisezeit im Detail
Sie planen Ihre Reisetermine? Alles zu Klima und Jahreszeiten – inklusive Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität und dem Vergleich zwischen tropischem Norden und gemässigtem Süden – finden Sie kompakt zusammengefasst auf unserer Seite Beste Reisezeit für Australien.
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