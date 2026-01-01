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Darwin, Australia

Darwin Ferien mit Hotels vom Spezialisten

Darwin Reisen - Der nördliche Gateway nach Asien

Die quirlige Tropenmetropole Darwin ist wegen ihrer geografischen Lage ein Verkehrsknotenpunkt für den Norden Australiens. Mit einem Hotel in Darwin können Sie ideal die Stadt und Umgebung erkunden. Die Nähe zu Asien ist eine Erklärung für die grosse kulinarische Vielfalt, die Ferienreisende in Darwin zur Auswahl steht. Ganzjährig warmes Klima begünstigt den so geliebten Outdoor-Lebensstil, den die ‘Territorians’ geniessen. Der Mindil Beach ist ausgezeichnet zum Spazieren gehen bei über dem Meer schimmernden Sonnenuntergang und sorgt der botanische Garten "George Brown Darwin Botanic Garden" bei Ihnen für grüne Bewunderungen.

In der Hauptstadt des Northern Territory steht Gästen eine breite Palette an Hotels, Motels und schicken Apartments zur Verfügung. Darwin ist der ideale Ausgangspunkt für die transkontinentale Bahnreise mit dem «Ghan», der über Alice Springs quer durchs Land nach Adelaide fährt. Aber auch für geführte Rundreisen, Selbstfahrertouren und Adventure Trips in beliebte Nationalparks wie Kakadu oder Litchfield ist Darwin der perfekte Ort. Wir bringen Ihnen gerne die australische Vielfalt näher.

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Darwin
Im Herzen von Darwins Stadtzentrum gelegen, bietet dieses moderne Hotel eine freundliche Atmosphäre.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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