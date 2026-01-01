Tasmanian Wonderland ab Hobart

1 . Tag Hobart – Port Arthur (ca. 95 km) Nach Ihrer Mietwagenübernahme verlassen Sie die grösste Stadt Tasmaniens und fahren in südöstlicher Richtung durch eine liebliche Landschaft auf die Tasman Peninsula. Nach Ankunft in Port Arthur können Sie das Openair-Museum mit den historischen Gebäuden der einstigen Sträflingskolonie, welche die bewegende Vergangenheit von Port Arthur zeigt, zu Fuss besichtigen.

2-3 . Tag Port Arthur – Freycinet N.P. (ca. 205 km) Vorbei am Tasmans Arch und Devils Kitchen beim Eaglehawk Neck führt Ihre Fahrt entlang der Küste zum Freycinet Nationalpark, wo Sie 2 Nächt bleiben. Wir empfehlen die Wineglass Bay Lookout Wanderung.

4 . Tag Freycinet N.P. – Launceston (ca. 280 km) Entlang der Ostküste fahren Sie heute via Bicheno, St. Helens und die kaskadeartigen St. Columba Wasserfällen nach Launceston. Stoppen Sie in Bicheno, um nach den hier lebenden Pinguine und dem wasserspeienden Blowhole Ausschau zu halten. Eine kurze Wanderung führt später zu den St. Columba Wasserfällen. In Launceston, Ihrem Tagesziel, lohnt sich ein Besuch der Cataract Gorge wo häufig Wallabies gesichtet werden.

5-6 . Tag Launceston – Cradle Mountain N.P. (ca. 155 km) Ihre Fahrt führt Sie durch Farmgebiet ins Bergland des Cradle Mountain Nationalparks. Der Nationalpark gilt als eines der besten Wandergebiete Australiens und die zweistündige Wanderung rund um den Lake Dove eignet sich für jedes Fitnesslevel. Wer weiss, vielleicht entdecken Sie während einer Wanderung einen Wombat in der freien Wildbahn.

7-8 . Tag Cradle Mountain N.P. – Strahan (ca. 150 km) Weiter reisen Sie via Roseberry und Zeehan in Richtung Westküste. Unweit von Strahan, wo Sie zwei Nächte bleiben, lohnt sich ein Stopp bei den 30 m hohen Henty Sanddünen, welche sich 15 km entlang der Küste erstrecken. Sie geniessen eine Bootsfahrt, durch beeindruckende Flora und Fauna, auf dem bekannten, oftmals spiegelglatten, Gordon River und besuchen die Sträflingssiedlung Sarah Island, wo das Boot wendet und zurück nach Strahan fährt.

9 . Tag Strahan – Hamilton (ca. 235 km) Heute erwartet Sie eine kurvenreiche Strecke durch das Nationalparkgebiet. Zweigen Sie bei Derwent Bridge zum Lake St Clair ab, um die Fahrt mit einem Spaziergang zu unterbrechen, bevor Sie zu Ihrem Tagesziel Hamilton fahren.

10 . Tag Hamilton – Hobart (ca. 80 km) Stoppen Sie auf der Rückreise nach Hobart beim Mt. Field Nationalpark, um die bekannten Russell Wasserfälle und die Swamp Gums zu sehen. In Hobart endet Ihre Reise mit der Rückgabe Ihres Mietwagens.