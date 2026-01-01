Dolphin Coast Explorer ab Perth

1 . Tag Perth - Geraldton (ca. 420 km) Sie fahren zum Nambung-Nationalpark, wo Sie die einzigartigen Felssäulen der Pinnacles besichtigen. Der Hafenort Geraldton ist bekannt für seine Hummerfangindustrie. In der Umgebung blühen von ca. Juli bis Oktober die Wildblumen in voller Pracht.

2 . Tag Geraldton - Monkey Mia (ca. 430 km) Das Weltnaturerbe Shark Bay begeistert mit faszinierenden Wundern an Land und im Wasser. Der Shell Beach besteht aus Milliarden weisser Muscheln. Stoppen Sie danach beim Eagle Bluff Lookout, einer spektakulären Klippe, und halten Sie auf dem Boardwalk Ausschau nach Seeadlern, Haien, Delfinen und Dugongs. Nach Ankunft in Monkey Mia können Sie sich auf einer Bootsfahrt bei Sonnenuntergang oder bei einem Strandspaziergang von der Autofahrt erholen. In der Abenddämmerung lassen sich oft Delfine beobachten.

3 . Tag Monkey Mia Die berühmten Delfine von Monkey Mia kommen fast jeden Morgen an den Strand. Unternehmen Sie eine Bootstour zu den Dugongs (Seekühen) oder einen geführten Ausflug mit einem Geländefahrzeug in den fantastischen Francois-Peron-Nationalpark.

4-5 . Tag Monkey Mia - Kalbarri (ca. 400 km) Südwärts geht es zum kleinen Ferienort Kalbarri mit dem gleichnamigen Nationalpark. Dessen spektakuläre Schluchten und Küstenabschnitte bieten sich für kleinere und grössere Wanderungen an. Fantastische Aussichten erwarten Sie auf dem neuen Skywalk.

6 . Tag Kalbarri - Perth (ca. 580 km) Auf der Rückfahrt nach Perth folgen Sie ab Kalbarri zuerst der reizvollen Küstenstrasse. Je nach Zeit können Sie den Koalas im Yanchep- Nationalpark einen Besuch abstatten.