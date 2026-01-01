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Perth, Australia

Perth Reisen vom Spezialisten

Sonnenhauptstadt an der Westküste

Perth ist die Sonnenmetropole schlechthin – durchschnittlich acht Sonnenstunden pro Tag geniessen die Menschen in Westaustraliens Hauptstadt. Es ist auch die isolierteste Grossstadt der Welt: die nächstgrössere Stadt, Adelaide, liegt ca. 2'200 Kilometer östlich. Zwischen dem Stadtzentrum und South Perth schlängelt sich träge der Swan River in Richtung Meer. Im Zwanzig Kilometer entfernten Hafenvorort Fremantle mündet der Fluss in den Indischen Ozean. Nördlich des Bankviertels erstreckt sich die grüne Lunge von Perth.

Der Kings Park ist ein 400 Hektar grosser Park, der den New Yorks Central Park und Londons Hyde Park weit hinter sich lässt. Elizabeth Quay ist eine neuangelegte Uferpromenade und Vergnügungsmeile mit Grünanlagen, Cafés und tollen Restaurants. Im Westen der Stadt locken Dutzende Stadtstrände Einheimische und Touristen zum verweilen ein. Wir buchen gerne ein passendes Hotelzimmer für Sie in Perth.

Crown Metropol PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Die Unterkunft liegt in Burswood, einem Vorort von Perth. Ins Stadtzentrum sind es rund 10 Fahrminuten, zum Flughafen...
Crown Towers PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es...
COMO The TreasuryHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 334.– / pro Person
Perth
Das mehrfach preisgekrönte Hotel Como The Treasury im Stadtzentrum von Perth ist der Inbegriff des urbanen...
Duxton Hotel PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 93.– / pro Person
Perth
Das Duxton Hotel liegt mitten im Stadtzentrum von Perth, unweit der Hay Street mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten...
Crown Promenade PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es...
Discovery Parks Rottnest IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Rottnest Island
Eingebettet hinter den Dünen des berühmten Pinky Beach, einem der entspanntesten und atemberaubendsten Küstenorte...
Ingot HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Perth - Belmont
Das Ingot Hotel liegt nahe des Flughafens Perth und bietet einen kostenlosen Shuttletransfer. Das Hotel ist ideal für...
QT PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Perth
Das aussergewöhnliche QT Perth besticht mit seinem glitzernden Industrie-Luxus am Swan River, den frisch gemixten...
Adina Apartment Hotel PerthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 82.– / pro Person
Perth
Das Hotel liegt neben dem Perth Convention & Exhibition Center und nur einen Katzensprung vom pulsierenden...
Ibis HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 99.– / pro Person
Perth
Das Ibis Perth Hotel liegt im West End und nur 300 m von den beliebten Murray und Hay Street Einkaufspassagen...

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