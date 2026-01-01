Perth Reisen vom Spezialisten
Sonnenhauptstadt an der Westküste
Crown Metropol Perth
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Die Unterkunft liegt in Burswood, einem Vorort von Perth. Ins Stadtzentrum sind es rund 10 Fahrminuten, zum Flughafen...
Crown Towers Perth
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es...
COMO The Treasury
ab CHF 334.– / pro Person
Perth
Das mehrfach preisgekrönte Hotel Como The Treasury im Stadtzentrum von Perth ist der Inbegriff des urbanen...
Duxton Hotel Perth
ab CHF 93.– / pro Person
Perth
Das Duxton Hotel liegt mitten im Stadtzentrum von Perth, unweit der Hay Street mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten...
Crown Promenade Perth
Preis auf Anfrage
Perth - Burswood
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es...
Discovery Parks Rottnest Island
ab CHF 150.– / pro Person
Rottnest Island
Eingebettet hinter den Dünen des berühmten Pinky Beach, einem der entspanntesten und atemberaubendsten Küstenorte...
Ingot Hotel
ab CHF 80.– / pro Person
Perth - Belmont
Das Ingot Hotel liegt nahe des Flughafens Perth und bietet einen kostenlosen Shuttletransfer. Das Hotel ist ideal für...
QT Perth
ab CHF 92.– / pro Person
Perth
Das aussergewöhnliche QT Perth besticht mit seinem glitzernden Industrie-Luxus am Swan River, den frisch gemixten...
Adina Apartment Hotel Perth
ab CHF 82.– / pro Person
Perth
Das Hotel liegt neben dem Perth Convention & Exhibition Center und nur einen Katzensprung vom pulsierenden...
Ibis Hotel
ab CHF 99.– / pro Person
Perth
Das Ibis Perth Hotel liegt im West End und nur 300 m von den beliebten Murray und Hay Street Einkaufspassagen...
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