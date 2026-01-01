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Canberra, Australia

Canberra Reisen vom Spezialisten

Zu Gast in Australiens Bundeshauptstadt

Die beiden rivalisierenden Grossstädte Melbourne und Sydney erklärten beide ihren Anspruch, die Hauptstadt des fünften Kontinents zu werden. Canberra wurde 1913 als Kompromisslösung zur australischen Bundeshauptstadt erklärt, um den föderalen Frieden nicht zu gefährden. Auf dem Reissbrett vom amerikanischen Architekten Walter Burley Griffin geplant, zeichnet die Stadt noch heute eine gewisse Nüchternheit aus. Und dennoch: was einst eine etwas muffige Beamtenstadt war, ist heute eine coole Metropole mit trendigen Restaurants, Weltklasse-Museen und einer grossartigen Natur in nächster Nähe des Stadtzentrums.

Canberra ist mit einem Mietfahrzeug bestens erreichbar: Nach Sydney sind es knapp drei, nach Melbourne etwa sieben Fahrstunden. Besonders sehenswert ist das grandiose Parlamentsgebäude, in welchem Besucher die australische Demokratie in Aktion erleben können. Gerne organisieren wir Ihre nächste Australien Reise für Sie.

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