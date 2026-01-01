Wer mit seiner Familie in Australien die Ferien verbringt, erlebt einen bunten Mix aus spannenden Abenteuern, faszinierender Natur und putzigen Tieren. Die Sehenswürdigkeiten und die beeindruckende Landschaft machen den roten Kontinent zum idealen Ort für Ferien mit der Familie. Das weite Land kann mit dem Mietwagen oder mit dem Wohnmobil erkundet werden. Familienfreundliche Unterkünfte und Kinderhotels, sind reichlich vorhanden. In dem Land der Kängurus gibt es verschiedenen Klimazonen. Reisende können während ihrer Ferien eine Gegend mit den für sie passenden Temperaturen aussuchen.

Familien mit Babys und Kleinkindern geniessen die Ferien an den weissen Stränden. Unsere Australien Spezialisten kennen die schönsten Strände und verraten Ihnen gerne, wo Sie kinderfreundliche Unterkünfte finden können.