Nach Australien reisen mit Kindern vom Spezialisten
Familienferien in Australien
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Australien für Gross und Klein
Ob Wohnmobilreisen, Camping oder eine Radtour: In Down Under ist alles möglich
Auf dem kleinsten Kontinent sind Kinder gern gesehen. Viele Familien entscheiden sich für eine Mietwagenrundreise. Die grosse Auswahl an Campingplätzen begeistert Reisende, die mit dem Auto durch Australien reisen. Sie verfügen genauso, wie die hiesigen Hotels, über Swimmingpools und Spielplätze. Das macht Familienferien in Australien zu einer tollen und unbeschwerten Zeit. In den meisten Restaurants des Landes finden sich Kindermenüs auf der Karte. Für sportliche Familien gibt es die Möglichkeit den fünften Kontinent mit dem Rad samt Kindersitz zu erkunden.
In Australien steht Kinderfreundlichkeit ganz oben auf der Liste
Ob im dichten Regenwald oder in den grossen Städten, Familien schwärmen von der Kinderfreundlichkeit auf dem roten Kontinent. In Sydney profitieren sie von Ermässigungen in dem berühmten und beliebten Taronga Zoo. In den Museen erhalten die kleinsten Familienmitglieder freien Eintritt. Die Vergnügungs- und Wasserparks bieten familienfreundliche Eintrittspreise an. Aber neben den Vergünstigungen locken auch die vielen kinderfreundlichen Attraktionen Familien mit Kindern nach Australien. Auf Penguin Island können Seelöwen und Zwergpinguine aus nächster Nähe beobachtet werden.
In den Nationalparks treffen Sie auf Emus, Papageien und Kakadus. Mit lustigen und zutraulichen Delfinen geht es in der Forschungsstation Bunbury auf Tuchfühlung. Und last but not least können Reisende die heimischen Koalas hautnah auf Eukalyptusbäumen beobachten. Diese tollen Erlebnisse bleiben klein und gross lange im Gedächtnis.
Im Zuhause auf Rädern quer durch Down Under
Wer sich für eine Rundreise mit dem Wohnmobil entscheidet, hat einige entscheidende Vorteile. Nicht nur das ständige Kofferpacken fällt weg, die Kleinsten haben so immer einen gewohnten Rückzugsort. Kurze Streckenabschnitte und eine umwerfende Natur werden auf einer Tour im Südkap geboten. Start- und Zielort ist Perth. Wer wert auf bewachte Strände legt, ist mit dem Bondi Beach gut beraten. Dieser liegt vor der Millionenstadt Sydney und in dem angenehm warmen Wasser können sogar Babys planschen.
Nach Australien reisen und die Wunder der Natur bestaunen
Vor der Südküste Australiens liegt die beeindruckende Insel Tasmanien. Von ihr aus können Touren im Glaswasserboot durch das Great Barrier Reef gebucht werden. Es präsentiert sich den Reisenden die einzigartige Uluru Unterwasserwelt. Riesenschildkröten, Rochen und Haie können unweit der berühmten Korallenriffe beobachtet werden. In den Wildlife-Parks werden Sie auf Kängurus und Wombats treffen. Und am imposanten Ayers Rock können Familien im Outback auf Kamelen reiten. Ob im Wohnmobil, auf Mietwagentouren oder in den Familienhotels - in Australien gibt es für jeden das passende Ferienangebot.
Familienferien weltweit entdecken
Australien ist nur eines von vielen Zielen, die sich für Ferien mit Kindern eignen. Auf unserer Übersichtsseite Familienferien finden Sie weitere familienfreundliche Destinationen weltweit – von Afrika über Asien bis in die Südsee. Wer nach der Rundreise durch Down Under noch Badeferien anhängen möchte, wird bei unseren Strandferien für Familien fündig. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten planen Route, Unterkünfte und Flüge so, dass alles zum Rhythmus Ihrer Familie passt.
Four Seasons Hotel - Sydney
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Sydney
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Adina Apartment Hotel - Sydney Darling Harbour
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Sydney
Das Adina Apartment Hotel Sydney Darling Harbour liegt ideal beim Darling Harbour an der King Street Wharf, unweit...
Novotel Oasis Resort
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Cairns
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Kings Canyon Resort
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Kings Canyon
Das Kings Canyon Resort ist eine Oase, die im Herzen von Australien, im Watarrka National Park liegt und die...
Adina Apartment Hotel Adelaide Treasury
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Adelaide
Das Adina Adelaide Treasury, im ehemaligen Postgebäude der Stadt, liegt mitten im Zentrum von Adelaide, nur wenige...
Adina Apartment Hotel Perth
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Das Hotel liegt neben dem Perth Convention & Exhibition Center und nur einen Katzensprung vom pulsierenden...
Emu Walk Apartments
ab CHF 167.– / pro Person
Ayers Rock - Yulara
Das Emu Walk Apartments Hotel liegt in einem Garten mit einheimischen Pflanzen und Bäumen im Ayers Rock Resorts.
Adina Apartment Hotel Brisbane Anzac Square
ab CHF 81.– / pro Person
Brisbane
Mit Blick auf die Gedenkgärten am Anzac Square und direkt gegenüber dem Hauptbahnhof von Brisbane liegt das Adina...
Daydream Island Resort & Spa
ab CHF 128.– / pro Person
Daydream Island
Das familienfreundliche Resort ist von Airlie Beach mit der Fähre innerhalb von knapp 30 Minuten erreichbar.
Australien eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters. Familien mit Babys und Kleinkindern geniessen die Ferien an den weissen Stränden, während ältere Kinder bei Tierbeobachtungen in den Nationalparks und bei Abenteuern im Regenwald auf ihre Kosten kommen. Einzig die lange Anreise will gut geplant sein – unsere Australien Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Route.
Die Flugzeit von der Schweiz nach Australien beträgt rund 22 Stunden, jeweils mit mindestens einem Zwischenstopp. Für Familien mit Kindern empfiehlt sich ein Stopover unterwegs, um die lange Anreise angenehm zu unterbrechen. So starten alle erholt in die Familienferien.
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Region rund 6 bis 10 Stunden: An der Ostküste ist Australien der Schweiz etwa 8 bis 10 Stunden voraus, in Westaustralien rund 6 bis 7 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist erstaunlich schnell an die neue Zeit. Planen Sie zu Beginn der Reise dennoch ein bis zwei ruhige Tage zur Eingewöhnung ein.
Da die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel umgekehrt verlaufen, ist Australien das ganze Jahr über eine Reise wert. In den Sommerferien herrscht im tropischen Norden Trockenzeit – ideal für Badeferien und Tierbeobachtungen. Die Herbstferien eignen sich gut für den Süden rund um Sydney, und in den Sportferien lockt der australische Sommer mit Strandwetter.
Australien gilt als malariafrei und verfügt über einen sehr hohen medizinischen Standard – gute Voraussetzungen für Reisen mit der Familie. Für die Einreise sind in der Regel keine besonderen Impfungen vorgeschrieben, empfohlen sind die üblichen Standardimpfungen. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie vor der Abreise bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
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