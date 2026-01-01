South Western Beauty ab Perth

1-2 . Tag Perth – Margaret River (ca. 270 km) Sie verlassen Perth und fahren entlang der traumhaften Geographe Bay mit zahlreichen schönen Stränden in Richtung Süden. Gegen Mittag erreichen Sie Margaret River, welches nicht nur für den Weinanbau bekannt ist, sondern auch für Käse Spezialitäten oder Kunsthandwerk. Nutzen Sie den Tag für den Besuch von Weingütern oder um einen Spaziergang am wunderschönen Strand zu unternehmen. Den Sonnenuntergang sollte man auf keinen Fall verpassen.

3 . Tag Margaret River – Pemberton (ca. 140 km) Am Morgen fahren Sie südwärts und haben Zeit, die Kalksteinhöhlen sowie das Cape Leeuwin mit dem Leuchtturm zu erkunden. Anschliessend erreichen Sie in der Region Pemberton die Wälder der gigantischen Baumriesen. Der «Gloucester Tree», ein rund 70 Meter hoher Baum, welcher früher zur Ausschau nach Waldbränden genutzt wurde, stellt die Hauptattraktion dar.

4-5 . Tag Pemberton – Albany (ca. 240 km) Sie fahren weiter südostwärts nach Albany. Der «Valley of the Giants Tree Top Walk» und ein Abstecher in den Torndirrup Nationalpark, mit seinen einzigartigen Steinformationen «Natural Bridge» oder «The Gap», dürfen auf keinen Fall fehlen. Am zweiten Tag erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten rund um Albany, welches Mitte des 19. Jahrhunderts ein bekannter Walfangstützpunkt war.

6-7 . Tag Albany – Esperance (ca. 485 km) Unterbrechen Sie diese längere Etappe mit einem Stopp im Porongurup Nationalpark und spazieren Sie auf dem «Granit Skywalk ». Danach geht die Fahrt weiter via Ravensthorpe in die kleine Küstenortschaft Esperance. Verbringen Sie einen erholsamen Tag in Esperance und entdecken Sie die zahlreichen Strände der Region. Der wunderschöne «Lucky Bay» im Cape Le Grand Nationalpark zählt zu den schönsten Stränden der Welt und mit etwas Glück können Sie sogar Kängurus am Strand sehen.

8-9 . Tag Esperance – Kalgoorlie (ca. 395 km) Sie verlassen die Küste und folgen dem Goldfields Highway ins Outback. Stoppen Sie in Widgiemooltha beim Roadhouse, wo eine Nachbildung, des einst grössten je ausgegrabenen Nuggets, dem „Golden Eagle“ steht. In Kalgoorlie tauchen Sie für zwei Nächte ins Leben der Goldgräber ein.

10 . Tag Kalgoorlie - Hyden (ca. 370 km) Sie verlassen die Küste und fahren durch typische Outbacklandschaft nach Hyden. Dieser Ort gilt als Ausgangspunkt für Ausflüge zum Wave Rock. Die etwa 2.7 Milliarden Jahre alte Granitgesteinsformation und deren spektaküläres Farbspiel aus ockerund sandfarbenen Tönen wird auch Sie begeistern.

11 . Tag Hyden - Perth (ca. 335 km) Vorbei an malerische Städtchen, wie zum Beispiel York, geht es zurück nach Perth, wo Ihre Mietwagenrundreise am Nachmittag mit der Rückgabe Ihres Mietwagens endet.