Coral Coast Highway - Perth bis Exmouth ab Perth

1 . Tag Perth - Cervantes (ca. 200 km) Mietwagenübernahme in Perth und Fahrt zu den mystischen Kalksteinsäulen der Pinnacles. Der Besuch des Parks ist bei Dämmerung sehr empfehlenswert, da das Licht besonders eindrücklich ist.

2-3 . Tag Cervantes - Kalbarri (ca. 380 km) Heute steht eine abwechslungsreiche Fahrt entlang der Küste nach Kalbarri an. Erkunden Sie den Kalbarri Nationalpark mit seiner Schluchtenlandschaft am nächsten Tag.

4-5 . Tag Kalbarri - Monkey Mia (ca. 400 km) Am nächsten Tag führt Sie die Reise weiter in den Shark Bay Marine Park und nach Monkey Mia.

6 . Tag Monkey Mia - Coral Bay (ca. 585 km) Die heutige Etappe führt Sie weiter Richtung Norden nach Coral Bay, einer kleinen Ortschaft am Meer und der südlichste Ausgangspunkt zum Ningaloo Riff.

7-8 . Tag Coral Bay - Karijini Nationalpark (ca. 600 km) Die heutige längere Etappe führt Sie mitten durchs Outback Westaustraliens zum Karijini Nationalpark mit seinen zerklüfteten Schluchten und tollen Wanderwegen.

9-10 . Tag Karijini Nationalpark - Exmouth (ca. 620 km) Die letzte Etappe führt Sie nochmals durch die typische Outbacklandschaft wieder zurück zur Küste. Sie erreichen Exmouth, den Ausgangspunkt für den Cape Range Nationalpark und das Ningaloo Reef, im Nordwesten des Landes.