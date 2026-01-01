Ultimate Kangaroo Island - by Car ab Adelaide
Ultimate Kangaroo Island - by Car ab Adelaide
ab CHF 335.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights:
- Seelöwenbeobachtung an der Seal Bay
- Remarkable Rocks & Admirals Arch
- Kangaroo Island Wildlife Park
- Clifford's Honey Farm
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Adelaide - Kangaroo Island
Sie werden von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zur Fährstation für Ihre Überfahrt nach Kangaroo Island gefahren. Nach Ihrer Ankunft in Penneshaw übernehmen Sie Ihren Mietwagen und entdecken die Insel.
2. Tag Kangaroo Island oder Kangaroo Island - Adelaide
Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit, Kangaroo Island zu entdecken. Fahren Sie zur Seal Bay, wo Sie Seelöwen am Strand beobachten können. Im Flinders Chase Nationalpark treffen Sie auf die bekannte Felsformation der Remarkable Rocks sowie den Admirals Arch. Wenn es die Zeit erlaubt, dann besuchen Sie den Kangaroo Island Wildlife Park, die Clifford's Honey Farm oder eine der zahlreichen anderen Attraktionen der Insel.
Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit, Kangaroo Island zu entdecken. Fahren Sie zur Seal Bay, wo Sie Seelöwen am Strand beobachten können. Im Flinders Chase Nationalpark treffen Sie auf die bekannte Felsformation der Remarkable Rocks sowie den Admirals Arch. Wenn es die Zeit erlaubt, dann besuchen Sie den Kangaroo Island Wildlife Park, die Clifford's Honey Farm oder eine der zahlreichen anderen Attraktionen der Insel.
2 Tages Variante:
Am Abend geben Sie Ihren Mietwagen am Fährenterminal zurück. Die Fähre bringt Sie zurück nach Penneshaw, von wo der Bustransfer zurück nach Adelaide erfolgt.
3. Tag Kangaroo Island - Adelaide
Nach einem erneuten Tag voller Tierbegegnungen und Sightseeing geben Sie gegen Abend Ihren Mietwagen am Fährenterminal in Penneshaw zurück. Nach der Überfahrt nach Cape Jervis erwatet Sie der Bustransfer, welcher Sie zurück nach Adelaide fährt.
Mietwagenrundreise 2 oder 3 Tage ab/bis Adelaide
- Bustransfers Adelaide-Cape Jervis, retour
- Fährüberfahrt Cape Jervis-Penneshaw, retour
- Unterkunft im Hotel Ihrer Wahl
- Mietwagen von Budget Kangaroo Island inkl. unlimitierte Kilometer
- Ausführliche Reisedokumentation
- Benzin, Kaution, Zusatzversicherung & allfällige Mietwagenzuschläge
- Mahlzeiten & Getränke
- Aktivitäten & Ausflüge
- Preise ab/bis Cape Jervis auf Anfrage
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 335.– / pro Person