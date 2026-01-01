Ultimate Kangaroo Island - by Car ab Adelaide

Sie werden von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zur Fährstation für Ihre Überfahrt nach Kangaroo Island gefahren. Nach Ihrer Ankunft in Penneshaw übernehmen Sie Ihren Mietwagen und entdecken die Insel.

Kangaroo Island oder Kangaroo Island - Adelaide

Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit, Kangaroo Island zu entdecken. Fahren Sie zur Seal Bay, wo Sie Seelöwen am Strand beobachten können. Im Flinders Chase Nationalpark treffen Sie auf die bekannte Felsformation der Remarkable Rocks sowie den Admirals Arch. Wenn es die Zeit erlaubt, dann besuchen Sie den Kangaroo Island Wildlife Park, die Clifford's Honey Farm oder eine der zahlreichen anderen Attraktionen der Insel.



2 Tages Variante:

Am Abend geben Sie Ihren Mietwagen am Fährenterminal zurück. Die Fähre bringt Sie zurück nach Penneshaw, von wo der Bustransfer zurück nach Adelaide erfolgt.