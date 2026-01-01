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Melbourne, Australia

Victoria Reisen vom Spezialisten

Multikulturelle City, steinerne Apostel und Hochalpen

Melbourne ist lebensmittelbesessen, wunderbar multikulturell und ein Vorzeigeobjekt der australischen Kultur. Jenseits der Stadtgrenzen bietet Victoria eine reiche Geschichte, atemberaubende Wildnis und kulinarische Exzellenz. Nördlich der Metropole liegen die dicht bewachsenen Dandenong Ranges, die von Nebelwäldern und Baumfarnen geprägt sind. Im Südwesten schlängelt sich die Great Ocean Road entlang einer der spektakulärsten Küstenlinien der Welt, während die Küste im Osten wilder wird, vom artenreichen Wilsons Promontory bis hin zu den wilden Landschaften der Gippslands.

Ebenfalls im Osten erheben sich malerische Teile eines Berglandes, welches zu den australischen Alpen gehört. In Regionen wie Mount Buller, Falls Creek und Mount Hotham gibt es sogar ganz ansprechende Skigebiete. In den Frühlingsmonaten erblühen diese Regionen und bunten Blumenteppichen. Wir beraten Sie gerne über eine Reise in die Umgebung von Melbourne.

Hotels nach Regionen

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