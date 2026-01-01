Tasmanien Reisen vom Spezialisten

Tasmanien ist die grösste Insel Australiens, die rund einen Drittel grösser als die Schweiz ist. ‘Tassie’ liegt südlich des Bundesstaates Victoria und ist durch die 240 Kilometer breite Bass Strait vom Festland getrennt. In der Hauptstadt Tasmaniens Hobart lebt mehr als die Hälfte der halben Million Einwohner Tasmaniens. Über dem Berg "Mount Wellington" erhaschen Sie sich einen Panoramablick über die grösste Stadt der Insel. Es bleibt also sehr viel Platz für unberührte Natur wie der weisse Sandstrände am "Wineglass Bay" oder bei St Helens.

So verwundert es nicht, dass vierzig Prozent der Fläche des Inselstaates Nationalpark oder ähnliche Schutzzonen sind. Schöne Wandertour erleben Sie im Inneren der Tasman Peninsula auf der Wanderroute beim Overland Track. Entdecken Sie die Einflüsse der Aborigines-Ureinwohner im Franklin-Gordon-Wild-Rivers-Nationalpark und viele Outdoor-Wander-Enthusiasten zieht es hierher. Das Naturland Tasmanien lockt ebenso Gourmet-Liebhaber wie ein Magnet an und bietet erstklassige australische Küche. Das für australische Verhältnisse kühle Klima begünstigt eine erfolgreiche Landwirtschaft und den Weinanbau. Überall, auch in der hervorragenden und besonders abwechslungsreichen Gastronomie Tasmaniens, geniesst man hervorragende lokale Produkte höchster Qualität.

Ob Sie ein stilvolles Boutique-Hotel in Hobart suchen oder eine charmante Unterkunft inmitten der Natur bevorzugen – in Tasmanien finden Sie für jeden Geschmack das passende Hotel. So wird Ihre Reise nach Tasmanien zu einem unvergesslichen Erlebnis, das Natur, Genuss und Erholung perfekt vereint.

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