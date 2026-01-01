Explorers Way ab Darwin

1-2 . Tag Darwin – Kakadu National Park (ca. 260 km) Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Auf Ihrem Weg in den Kakadu Nationalpark können Sie Krokodile während einer Bootsfahrt sehen und die Felsmalereien beim Ubirr Rock sowie die umliegenden Sumpflandschaften bewundern. Entdecken Sie am nächsten Morgen, während einer Bootstour auf dem Yellow Water Billabong, Krokodile und verschiedene Vogelarten bevor Sie das Naturparadies auf eigene Faust erkunden.

3-4 . Tag Kakadu N.P. – Katherine (ca. 305 km) Sie beginnen den Tag mit der Fahrt durch den südlichen Teil des Kakadu Nationalparks und erreichen am Nachmittag Katherine. Am nächsten Morgen erkunden Sie per Boot die bekannte 12 Kilometer lange Katherine Gorge, welche 13 Schluchten umfasst.

5 . Tag Katherine – Tennant Creek (ca. 680 km) Sie fahren weiter in Richtung Süden. In Mataranka lohnt es sich, einen Stopp einzulegen und in den natürlichen heissen Quellen ein Bad zu nehmen. Ein weiterer Stopp bietet sich beim Daly Waters Pub an, einer der urigsten Kneipen des Landes.

6 . Tag Tennant Creek – Alice Springs (ca. 510 km) Südlich von Tennant Creek können Sie die eindrücklichen, kugelrunden Riesenfelsen der «Devils Marbles» besuchen, welche in der Mythologie der Aborigines einen grossen Stellenwert innehaben.

7 . Tag Alice Springs – Mereenie Loop – Kings Canyon (ca. 370 km) Durch weites Outback fahren Sie auf einer teilweise unbefestigten Strasse zum faszinierenden Kings Canyon, der aus bis zu 100 Meter hohen Felswänden besteht.

8-9 . Tag Kings Canyon – Uluru (Ayers Rock) (ca. 305 km) Eine Wanderung durch den Kings Canyon belohnt Sie mit aussergewöhnlichen Ausblicken. Später fahren Sie zum Uluru (Ayers Rock), der bei Sonnenuntergang in verschiedenen Farben leuchtet. Am nächsten Tag bleibt Zeit um den Nationalpark auf eigene Faust zu erkunden.

10 . Tag Uluru (Ayers Rock) – Erldunda (ca. 250 km) Weiter geht die Reise durch das Outback in Richtung Outbackstädtchen Erldunda.

11 . Tag Erldunda – Coober Pedy (ca. 490 km) Durch die einsame Simpson-Wüste erreichen Sie am späten Nachmittag die Opalhauptstadt Coober Pedy. Besuchen Sie das Minenmuseum und nehmen Sie an einer Tour in den Untergrund teil.

12 . Tag Coober Pedy – Port Augusta (ca. 545 km) Quer durch das südaustralische Outback fahren Sie nach Port Augusta.

13 . Tag Port Augusta – Barossa Valley (ca. 295 km) Heute fahren Sie in die bedeutendste Weinregion Australiens, das Barossa Valley.

14 . Tag Barossa Valley – Adelaide (ca. 75 km) Quer durch das südaustralische Outback fahren Sie zu Ihrem nächsten Etappenziel Port Augusta.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.