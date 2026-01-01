Ocean to Outback Discovery ab Port Lincoln

1-2 . Tag Port Lincoln Nach der Ankunft übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zum Hotel für die ersten zwei Nächte. Port Lincoln ist bekannt für Aktivitäten in und um den tiefblauen Ozean. Auf der Mikkira Station können Sie mit etwas Glück Koalas, Kängurus, Emus und Wombats antreffen. Schwimmen mit Delfinen oder Seehunden und tauchen mit dem weissen Hai steht ganz hoch im Kurs und am Abend locken einem die lokalen Meeresfrüchte ins Restaurant.

3 . Tag Port Lincoln – Streaky Bay (ca. 300 km) Sie verlassen Port Lincoln in westlicher Richtung nach Coffin Bay. Die Region ist bekannt für Austern, welche frisch geerntet während dem Bootsausflug angeboten werden. Stoppen Sie auf dem Weg nach Streaky Bay bei den Talia-Höhlen oder beim Murphy's Haystacks, einem Fels, welcher über 1500 Millionen Jahre alt ist.

4 . Tag Streaky Bay – Port Augusta (ca. 395 km) Sie verlassen die Küste und fahren landeinwärts durch das australische Outback bis nach Port Augusta. In Port Augusta lohnt sich der Besuch des Wadlata Outback Centre. Im Tunnel of Time können Sie sich in die Zeit zurückversetzen lassen, als die Dinosaurier noch in diesem Land lebten.

5-6 . Tag Port Augusta – Flinders Ranges N.P. (ca. 145 km) Von Port Augusta fahren Sie nordwärts in die über 600 Millionen Jahre alten Flinders Ranges. Nutzen Sie die zwei Übernachtungen um Kängurus oder Wallabies zu beobachten, mehr über die lokale Aboriginal-Kultur zu erfahren und zum Wandern. Bei gutem Wetter lohnt es sich einen Rundflug über den Wilpena Pound zu buchen.

7 . Tag Flinders Ranges N.P. – Clare Valley (ca. 275 km) Via Hawker fahren Sie ins Clare Valley, welches seit über 160 Jahren für die Weinherstellung bekannt ist und Weindegustationen in über 50 Weinkellereien anbietet.

8-9 . Tag Clare Valley – Murray River Region (ca. 240 km) Sie verlassen das Clare Valley und fahren in die Murray River Region wo Sie einen vollen Tag lang diese Region entdecken können. Erkunden Sie zum Beispiel den mächtigen Fluss während einer Bootsfahrt.

10-11 . Tag Murray River Region – Barossa Valley (ca. 190 km) Von Renmark fahren Sie zurück ins Weingebiet, diesesmal aber ins Barossa Valley mit über 80 Weingütern. Nebst Weindegustationen gibt es zahlreiche Aktivitäten.

12 . Tag Barossa Valley – Adelaide (ca. 75 km) Wir empfehlen am Morgen eine gemütliche Sonnenaufgangs Heissluftballon-Fahrt über den Weinbergen. Anschliessend fahren Sie nach Adelaide, wo Sie Ihren Mietwagen zurückgeben.