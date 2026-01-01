Best of the West im 4x4 ab Perth

1 . Tag Perth - Cervantes (ca. 200 km) Mietwagenübernahme in Perth und Fahrt zu den mystischen Kalksteinsäulen der Pinnacles. Der Besuch des Parks ist bei Dämmerung sehr empfehlenswert, da das Licht besonders eindrücklich ist.

2-3 . Tag Cervantes - Kalbarri (ca. 380 km) Heute steht eine abwechslungsreiche Fahrt entlang der Küste nach Kalbarri an. Erkunden Sie den Kalbarri Nationalpark mit seiner Schluchtenlandschaft am nächsten Tag.

4-5 . Tag Kalbarri – Monkey Mia (ca. 400 km) Am nächsten Tag führt Sie die Reise weiter in den Shark Bay Marine Park und nach Monkey Mia.

6 . Tag Monkey Mia – Carnarvon (ca. 360 km) Die heutige Etappe führt Sie weiter Richtung Norden nach Carnarvon, einem kleinen Städtchen am Meer.

7-8 . Tag Carnarvon - Exmouth (ca. 370 km) Sie erreichen heute Exmouth, den Ausgangspunkt für den Cape Range Nationalpark und das Ningaloo Reef, im Nordwesten des Landes. Nutzen Sie Ihren freien Tag zur Erkundung der Region.

9-11 . Tag Exmouth – Karijini N.P. (ca. 660 km) Die heutige längere Etappe führt Sie mitten durchs Outback Westaustraliens zum Karijini Nationalpark mit seinen zerklüfteten Schluchten und tollen Wanderwegen.

12 . Tag Karijini N.P. – Port Hedland (ca. 340 km) Via Mulga Downs fahren Sie zurück auf den Highway Number One und weiter in die imposante Hafenstadt Port Hedland.

13-14 . Tag Port Hedland – Broome (ca. 605 km) Sie bestreiten eine längere Fahrt über den Highway, vorbei am Eighty Mile Beach, zur Perlenstadt Broome, wo Sie zwei Nächte am Cable Beach geniessen können.

15-16 . Tag Broome – Bell Gorge (ca. 440 km) Sie verlassen Broome und fahren über den ersten Abschnitt der bekannten Gibb River Road durch die Kimberley-Region. Wir empfehlen Ihnen, unterwegs bei der Windjana Gorge und beim Tunnel Creek einen Stopp einzulegen.

17 . Tag Bell Gorge – Mount Elizabeth (ca. 130 km) Sie fahren weiter auf der Gibb River Road und passieren schöne Wanderwege und Schluchten. Besonders lohnenswert sind die Bell Gorge und die Manning Gorge.

18-19 . Tag Mount Elizabeth – El Questro (ca. 300 km) Fast am Ende der legendären Gibb River Road, wartet nach der Überquerung des bekannten Pentecost Rivers, die El Questro Station, eine noch immer aktive Rinderfarm mit vielen Aktivitäten auf Sie. Wandern Sie am freien Tag in der El Questro oder Emma Gorge.

20-21 . Tag El Questro – Bungle Bungle N.P. (ca. 360 km) Sie fahren über eine abenteuerliche Off Road Piste für zwei Übernachtungen in den Purnululu Nationalpark. Ein Helikopter Flug über die Bungle Bungles lohnt sich.

22 . Tag Bungle Bungle – Lake Argyle (ca. 390 km) Stoppen Sie in Kununurra um die Vorräte aufzufüllen. Der idylische Lake Argyle, Ihr Tagesziel ist, wenn er komplett gefüllt ist, doppelt so gross wie der Bodensee.

23-24 . Tag Lake Argyle – Katherine (ca. 520 km) Vorbei an zahlreichen Boab Bäumen fahren Sie nach Katherine, wo Sie eine zweistündige Bootsfahrt durch das Schluchtensystem der Katherine Gorge unternehmen.

25-26 . Tag Katherine – Kakadu N.P. (ca. 300 km) Von Katherine führt Sie die Reise in den landschaftlich faszinierenden Kakadu Nationalpark mit einigen der ältesten Felsmalereien der Aborigines. Am nächsten Morgen unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Yellow Water Billabong.

27 . Tag Kakadu N.P. – Darwin (ca. 255 km) Stoppen Sie bei den Mary River Wetlands, bevor Sie Ihren Mietwagen in Darwin zurückgeben und Ihre Mietwagenrundreise endet.