Cairns Ferien vom Spezialisten
Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef
Shangri-La Hotel The Marina Cairns
ab CHF 118.– / pro Person
Cairns
Erleben Sie die Wärme der echten australischen Gastfreundschaft im Shangri-La The Marina in Cairns, welches den Luxus...
Riley
ab CHF 109.– / pro Person
Cairns
Übernachten Sie im Crystalbrook Riley, einem Luxushotel in Cairns, und entdecken Sie den Spass neu. Leben Sie den...
Novotel Oasis Resort
ab CHF 129.– / pro Person
Cairns
Das Hotel liegt mitten in Cairns, nur wenige Gehminuten von der Esplanade sowie zahlreichen Restaurants entfernt.
Pacific Hotel Cairns
ab CHF 86.– / pro Person
Cairns
Das Pacific Hotel Cairns liegt ideal an der malerischen Esplanade, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum mit...
Bailey
Preis auf Anfrage
Cairns
Das Bailey Hotel liegt inmitten des Stadtzentrums von Cairns, nur wenige Gehminuten von der schönen öffentichen...
Flynn
Preis auf Anfrage
Cairns
Das Flynn Hotel liegt direkt an der schönen Esplanade in Cairns. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Shops befinden...
Fitzroy Island Resort
ab CHF 77.– / pro Person
Fitzroy Island
Fitzroy Island liegt 45 Minuten von Cairns entfernt, im tropischen Nord-Queensland und ist durch regelmässige...
Cairns Colonial Club
ab CHF 74.– / pro Person
Cairns
Die Unterkunft liegt inmitten einer wunderschönen 11 Hektar grossen tropischen Gartenanlage am Rande von Cairns und...
Bay Village Tropical Retreat
ab CHF 57.– / pro Person
Cairns
Die Unterkunft liegt inmitten eines tropischen Gartens, nur ein paar Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
Mantra Esplanade
Preis auf Anfrage
Cairns
Das Mantra Esplanade liegt nur wenige Schritte vom Hafen entfernt und wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants...
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Alice Springs Reisen vom Spezialisten
- Ayers Rock Reisen vom Spezialisten
- Brisbane Hotels vom Spezialisten
- Canberra Reisen vom Spezialisten
- Darwin Ferien mit Hotels vom Spezialisten
- Hobart Hotels vom Spezialisten
- Melbourne Hotels vom Spezialisten
- Perth Reisen vom Spezialisten
- Sydney Reisen vom Spezialisten
- New South Wales Ferien vom Spezialisten
- Northern Territory & Red Center Reisen vom Spez…
- Queensland & Great Barrier Reef Reisen vom Spez…