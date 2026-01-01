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Cairns, Australia

Cairns Ferien vom Spezialisten

Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef

Cairns ist eine quirlige Tropenstadt in Nord-Queensland und Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef. Tagesausflüge mit schnittigen Katamaran- und Segelbooten bringen Sie zu den schönsten Punkten am weltgrössten Korallenriff. Auch mehrtägige Tauchkreuzfahrten laufen von Cairns in Richtung Cod Hole, Ribbon Reef oder zu spektakulären Tauchgebieten bei Lizard Island aus. Im Hinterland liegt das schnuckelige Regenwalddorf Kuranda, welches man am besten im historischen Zug von Cairns aus ansteuert. Die Rückreise erfolgt hoch über dem Dach des tropischen Regenwaldes schwebend mit der Skyrail Seilbahn – ein einmaliges Erlebnis.

Zurück in der Küstenebene wartet der Tjapukai Cultural Park, eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Cairns. Entdecken Sie beim Besuch die reiche Geschichte der ältesten lebenden Kultur der Welt: Aborigines leben seit mehr als 40'000 Jahren in Australien. Rufen Sie uns noch heute an, wir beraten Sie gerne

Shangri-La Hotel The Marina CairnsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Cairns
Erleben Sie die Wärme der echten australischen Gastfreundschaft im Shangri-La The Marina in Cairns, welches den Luxus...
RileyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Cairns
Übernachten Sie im Crystalbrook Riley, einem Luxushotel in Cairns, und entdecken Sie den Spass neu. Leben Sie den...
Novotel Oasis ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 129.– / pro Person
Cairns
Das Hotel liegt mitten in Cairns, nur wenige Gehminuten von der Esplanade sowie zahlreichen Restaurants entfernt.
Pacific Hotel CairnsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 86.– / pro Person
Cairns
Das Pacific Hotel Cairns liegt ideal an der malerischen Esplanade, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum mit...
BaileyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cairns
Das Bailey Hotel liegt inmitten des Stadtzentrums von Cairns, nur wenige Gehminuten von der schönen öffentichen...
FlynnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Cairns
Das Flynn Hotel liegt direkt an der schönen Esplanade in Cairns. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Shops befinden...
Fitzroy Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Fitzroy Island
Fitzroy Island liegt 45 Minuten von Cairns entfernt, im tropischen Nord-Queensland und ist durch regelmässige...
Cairns Colonial ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Cairns
Die Unterkunft liegt inmitten einer wunderschönen 11 Hektar grossen tropischen Gartenanlage am Rande von Cairns und...
Bay Village Tropical RetreatHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 57.– / pro Person
Cairns
Die Unterkunft liegt inmitten eines tropischen Gartens, nur ein paar Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
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Cairns
Das Mantra Esplanade liegt nur wenige Schritte vom Hafen entfernt und wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants...

Beste Reisezeit

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