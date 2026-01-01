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  Charles Knife Canyon, Australia

Australien Rundreisen vom Spezialisten

Riesiges Angebot, Qual der Wahl

Australien ist eines der vielseitigsten Länder der Welt: drei ausgeprägte Klimazonen, Hunderte Nationalparks, das grösste Lebewesen der Welt, welches man sogar vom Mond sieht – das Great Barrier Reef, Weltstädte, die unermessliche Weite des Outbacks, Inseln, Alpen, 130 Millionen Jahre alter Regenwald und dazu eine einzigartige Tierwelt, die es nirgendwo anders auch nur vergleichsweise gibt. Rundreisen sind die ideale Reiseart, um diese vielen Facetten des Landes kennenzulernen. Geführte Touren starten in einer der grossen Metropolen wie Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane oder Perth.

Diese Millionenstädte geniessen eine hervorragende Anbindung an ein internationales Flugnetzwerk und sind somit von Europa aus meist mit nur einem Zwischenstopp erreichbar. Das ‘richtige’ Australien beginnt aber bereits am Stadtrand, denn die grossen Städte grenzen meist an Nationalparks, grosse Waldgebiete, traumhafte Strandlandschaften oder UNESCO Welterbegebiete wie die Blue Mountains. Wir bieten Ihnen eine umfassende Auswahl an Rundreisen aller Art und in ganz Australien, inklusive Tasmanien. Fragen Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot für Australien Rundreisen unterbreiten.

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 30 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Australien Rundreisen

Von der Küste ans Ende der Welt

Eine Australien Rundreise ist gleichbedeutend mit Abenteuer, und zwar unabhängig davon, ob Sie sich für eine Busrundreise mit komfortabler Hotelunterkunft entscheiden, oder auf mit einer Kleingruppenreise mit 4WD-Fahrzeug und Campingunterkunft zum Herzen des fünften Kontinents vorstossen. Geführte Rundreisen in Australien bieten Ihnen verschiedene überzeugende Vorteile. Die Touren werden von sachkundigen lokalen Reiseleitern geführt, die ihr Land wie ihre Westentasche kennen. Damit erfahren Sie nicht nur die wichtigsten Fakten zu ‘Down Under’, sondern lernen auch Hintergründe kennen und erfahren viel Interessantes zu allen Aspekten des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch politischen Lebens im Land.

Die Tour Guides erklären Ihnen die facettenreiche Flora und Fauna – zahllose Tier- und Pflanzenarten gibt es nirgendwo sonst auf diesem Planeten. Auch das sagenhafte Outback ist ein Thema, ein grosses sogar, denn dieses Savannen-ähnliche Gebiet beginnt meist nicht weit entfernt der Grossstädte und prägt mehr als zwei Drittel der australischen Landesfläche. Australier nennen das das faszinierende Outback auch ‘Back of Beyond’, das Ende der Welt.

Wo die Schule zu den Kindern nach Hause kommt

So manches Land kennt ikonische Firmen oder Institutionen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel die REGA, deren australisches Gegenstück die weltberühmten und legendären Flying Doctors sind. Wo das öffentliche Gesundheitssystem nicht hingelangt, versorgen die legendären fliegenden Ärzte die entferntesten Winkel des riesigen Kontinents. Verschiedene Australien Rundreisen beinhalten den Besuch regionaler Basen der Flying Doctors. Damit erfahren Gäste aus aller Welt Wissenswertes über diese überlebenswichtige australische Einrichtung.

Eine ähnlich erstaunliche Einrichtung ist die School of the Air: Da Kids oft Hunderte Kilometer vom nächsten Dorf und Klassenzimmer, vollständig isoliert in der Unendlichkeit des Outbacks wohnen, kommt die Schule eben zu ihnen nach Hause, und zwar per Internet.

Bis vor etwa 20 Jahren wurden die Kinder über Funk unterrichtet, aber dank moderner Internet-Technologie sind die Unterrichtsmöglichkeiten heute vielfältiger und effizienter. Auf Australien Rundreisen haben Sie die Gelegenheit, auch die School of the Air aus der Nähe kennenzulernen.

Rundreisen zur Seele Australiens

Neben Busrundreisen mit komfortabler Hotelunterkunft und Camping-Abenteuertour können Sie Down Under natürlich auch auf einer Mietwagenrundreise richtiggehend ‘erfahren’. Da das Land aber riesengross ist, spielt auch das Flugzeug eine Rolle bei der Planung einer Australienreise. Und die Langstreckenzüge Indian Pacific und The Ghan verbinden als transkontinentale Bahnstrecken den Indischen Ozean mit dem Pazifik und die südaustralische Hauptstadt Adelaide mit der Tropenmetropole Darwin im hohen Norden. Entlang der Küsten Australiens gibt es auch tolle Schiffsreisen und Expeditionskreuzfahrten.

Das Great Barrier Reef an der Nordostküse ist seiner Ausdehnung von über 2'000 Kilometern das grösste Korallenriff der Welt. Im historischen Stadtteil The Rocks in Sydney begann vor mehr als 230 Jahren die weisse Besiedlung Australiens, als der englische Seefahrer James Cook in die Botany Bay und danach in die Sydney Cove segelte, um das Land im Namen der britischen Krone in Beschlag zu nehmen. Australien Rundreisen steuern selbstverständlich die berühmtesten Sehenswürdigkeiten an, besuchen jedoch auch unbekanntere, aber nicht weniger spektakuläre Orte.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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