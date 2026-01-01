Great Barrier Reef Reisen vom Spezialisten
Ferien am Great Barrier Reef
Lizard Island Resort
ab CHF 824.– / pro Person
Lizard Island
Das Lizard Island Resort gehört zu den schönsten Unterkünften in ganz Australien. Dank der exklusiven Lage im...
Intercontinental Hayman Island Resort
ab CHF 216.– / pro Person
Hayman Island
Das exklusive, mehrfach preisgekrönte Resort mit gepflegtem Luxus und entspannter Urlaubsatmosphäre liegt in der...
Silky Oaks Lodge
Preis auf Anfrage
Mossman
Die Silky Oaks Lodge, gilt als luxuriöser Zufluchtsort im tropischen Nord Queens-land und überblickt den sanft...
Qualia
ab CHF 568.– / pro Person
Hamilton Island
Das Qualia ist das luxuriöseste Resort auf Hamilton Island, gehört zu den Luxury Lodges of Australia und beeindruckt...
Beach Club
ab CHF 345.– / pro Person
Hamilton Island
Der Beach Club liegt direkt am Strand und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Inseln. Der Hauptort mit...
Ardo Hotel
ab CHF 120.– / pro Person
Townsville
Das Hotel Ardo liegt an Townsvilles sonnenverwöhnter Küste, etwas mehr als vier Autostunden von Cairns entfernt.
Fitzroy Island Resort
ab CHF 77.– / pro Person
Fitzroy Island
Fitzroy Island liegt 45 Minuten von Cairns entfernt, im tropischen Nord-Queensland und ist durch regelmässige...
Heron Island Resort
ab CHF 164.– / pro Person
Heron Island
Heron Island wird von 24 Riffen umgeben und befindet sich im südlichen Great Barrier Reef. Von Gladstone her kann...
Grand Mercure Hotel
ab CHF 115.– / pro Person
Magnetic Island
Das Inselresort Grand Mercure Apartment Magnetic Island liegt nur 50 Meter von der "Magnetic Island"-Fährstation...
Lady Elliot Island Eco Resort
ab CHF 279.– / pro Person
Lady Elliot Island
Die Insel am südlichen Great Barrier Reef ist 400 km von Brisbane entfernt und per Kleinflugzeug erreichbar. Sie ist...
Reef View Hotel
ab CHF 217.– / pro Person
Hamilton Island
Das Reef View Hotel liegt auf der grössten Insel in den Whitsundays. Vom hohen Gebäude aus bietet sich eine...
Bedarra Island Resort
ab CHF 688.– / pro Person
Bedarra Island
Wenn Sie einfach nicht gefunden werden wollen oder wenn Sie sich entspannen möchten, dann gibt es keinen besseren Ort...
Great Keppel Island Hideaway
Preis auf Anfrage
Great Keppel Island
Great Keppel Island liegt inmitten des Great Barrier Reefs vor der Küste Rockhamptons. Rund 40 Kilometer nördlich von...
Palm Bungalows
Preis auf Anfrage
Hamilton Island
Die Palm Bungalows liegen direkt neben dem Reef View Hotel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und in
Daydream Island Resort & Spa
ab CHF 128.– / pro Person
Daydream Island
Das familienfreundliche Resort ist von Airlie Beach mit der Fähre innerhalb von knapp 30 Minuten erreichbar.
Das Paradies unter Wasser
Klares lichtdurchlässiges Meer
Bei einem Besuch von Charles Darwin am Riff war dieser so beeindruckt, dass er in sein Tagebuch die folgenden Worte schrieb: „Reisende berichten von den Ausmassen der Pyramiden, allerdings die grössten Bauwerke sind ohne Bedeutung, wenn man sie mit diesen Gebirgen aus Stein vergleicht“. Die Region im südlichen Pazifik wurde 1981 zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt. Das Riff besteht aus 2.900 Einzelriffen und gilt als die grösste jemals von Lebewesen erschaffene Struktur der ganzen Welt.
Die Korallenlebewesen finden bei Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad optimale Bedingungen. Hinzu kommt das saubere, klare und lichtdurchlässige Meer. Besucher des Great Barrier Reefs erleben eine betörende und farbige Unterwasserwelt. Taucher und Schnorchler werden zwischen Inseln, Sandbänken, Korallengärten und verschiedenen Buchten das Paradies unter Wasser erleben.
Wunder vor Australien
Gäste werden von diesem Wunder vor Australien begeistert sein. Sie sehen grüne Paradiese im Ozean. Zuvor haben Sie einen der an den Stränden von Cairns gelegenen Bungalows oder eines der luxuriösen Hotels und Lodges bezogen, die alle einen hervorragenden Ruf geniessen. Auf den Inseln vor Cairns erleben Sie schon die beeindruckende Flora und Fauna und entdecken Tiere im Regenwald sowie Orchideen vor Ihrem Hotel. Sie erreichen das nahe gelegene Great Barrier Reef mit Booten.
Ausrüstungen für Tauchgänge oder zum Schnorcheln können Sie überall ausleihen. Sie erleben besondere Australien Reisen und nehmen die Inseln des Great Barrier Reef als Farbtupfer im blauen Meer wahr. Egal, ob Sie sich für Bedarra, Whitsunday, Dunk, Fitzroy, Lizard, Heron, Hajman oder Hamilton Island entscheiden: Alle Inseln reihen sich wie an einer Perlenkette vor der Metropole Cairns aneinander.
Traumhafte Welt der Korallenriffe
Am Great Barrier Reef befindet sich eine unvergleichbare Natur, die Gäste zum Staunen bringt und demütig werden lässt. Sie werden sich vielleicht klein fühlen, sind aber dennoch eingeladen, dem Spiel der hier lebenden Meeresbewohner beizuwohnen. Erleben Sie beim Schnorcheln die Artgenossen von Nemo, wie elegante Napoleonfische, bis zu 250 Kilo schwere Riesenmuscheln, und Barsche, die Tauchern nahe kommen. Sie werden Delfine und Mantas sehen, die sich in den Wellen des Great Barrier Reef tummeln, während draussen auf dem Meer sogar Buckel- und Zwergwale zu beobachten sind.
Besuchen Sie die paradiesischen Inseln in den Monaten Januar bis März, können Sie sogar ein ganz besonderes Naturereignis erleben. Wasserschildkröten legen dann ihre Eier ab und ein paar Monate später schlüpfen am Strand die Jungtiere. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise und den Besuch des Great Barrier Reefs zusammen. Wir kümmern uns um Hotels und Lodges, in denen Sie sich wohlfühlen und organisieren für Sie Schnorchelausflüge. Fragen Sie uns und Ihre Australien Ferien werden unvergessen bleiben!
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