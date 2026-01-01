Beste Reisezeit für Australien
Klima und Reisemonate: tropischer Norden, gemässigter Süden
Klima im Überblick
Australien erstreckt sich über mehrere Klimazonen – vom tropischen Norden über das trockene Zentrum bis zum gemässigten Süden. Als Faustregel gilt: Der Norden folgt dem Rhythmus von Trocken- und Regenzeit, der Süden kennt vier Jahreszeiten, die unseren genau entgegengesetzt verlaufen. Die folgende Klimatabelle zeigt die wichtigsten Saisonblöcke:
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|Mai bis Oktober
|Trockenzeit im tropischen Norden: sonnig, trocken und gut erträglich; im Süden Winter mit milden Tagen um 10 bis 20 °C
|Beste Zeit für Darwin, den Kakadu Nationalpark, das Outback und das Great Barrier Reef
|November bis April
|Regenzeit im Norden: schwülheiss mit kräftigen Schauern; im Süden Sommer mit warmen bis heissen Tagen
|Ideal für Sydney, Melbourne, Adelaide, Tasmanien und Badeferien im Süden
|März bis Mai
|Herbst im Süden: mild und häufig stabil
|Städtereisen und Küstenrouten wie die Great Ocean Road
|September bis November
|Frühling im Süden: angenehm warm, Wildblumenblüte in Westaustralien
|Rundreisen im Süden und Westen, Rotes Zentrum
Im Zentrum des Kontinents herrscht Wüstenklima: ganzjährig trocken, im Hochsommer sehr heiss und mit grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht.
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Im Süden – etwa an den Stränden rund um Sydney oder Perth – ist der Sommer von Dezember bis März die klassische Badezeit. An der Küste Queenslands und auf den Whitsunday Islands sind Badeferien dank des milden Klimas fast das ganze Jahr über möglich.
Rundreisen: Für grosse Routen durch mehrere Regionen sind Frühling und Herbst ideal – die Temperaturen sind dann fast überall angenehm. Ob geführte Rundreise, Mietwagenreise oder legendäre Zugreise wie der Ghan: Wir legen die Etappen so, dass Sie überall zur passenden Zeit unterwegs sind.
Tauchen und Schnorcheln: Das Great Barrier Reef lässt sich ganzjährig erleben; besonders angenehm sind die trockenen Monate von Mai bis Oktober mit guter Sicht unter Wasser. Mehr dazu finden Sie auf unserer Seite zum Thema Tauchen.
Outback und Rotes Zentrum: Uluru, Kings Canyon und Alice Springs bereisen Sie am besten zwischen April und September/Oktober – im Hochsommer steigen die Temperaturen im Outback dagegen extrem an.
Regionale Unterschiede: Norden vs. Süden
Der tropische Norden um Darwin, den Kakadu Nationalpark und Cairns kennt nur zwei Jahreszeiten. In der Trockenzeit von Mai bis Oktober ist die Luftfeuchtigkeit tief, der Himmel meist wolkenlos, und die Nationalparks sind gut zugänglich – die beste Zeit für diese Region. In der Regenzeit von November bis April wird es schwülheiss; dafür führen die Wasserfälle viel Wasser und die Natur zeigt sich üppig grün. Einzelne Strassen können dann überflutet sein, und an der Nordküste sind Zyklone möglich.
Der gemässigte Süden mit Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth funktioniert genau umgekehrt: Hier ist der australische Sommer von Dezember bis Februar Hochsaison – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Frühling und Herbst eignen sich mit milden Temperaturen ebenso gut für Städtereisen und Küstenrouten, während die Winter kühl und teils regnerisch sind. Auch Tasmanien zeigt sich im Südsommer von seiner schönsten Seite.
Welche Regionen sich für Ihre Reisedaten am besten kombinieren lassen, besprechen Sie am einfachsten mit unseren Australien-Spezialisten – einen Überblick über alle Reisearten finden Sie auf unserer Australien-Seite.
Klimatabelle Australien: Sydney und Darwin im Vergleich
Australien ist ein Kontinent mit mehreren Klimazonen – zwischen Sydney im gemässigten Südosten und Darwin im tropischen Norden liegen über 3000 Kilometer Luftlinie. Eine einzelne Klimatabelle kann das nicht abbilden; die beiden folgenden Übersichten zeigen deshalb beispielhaft je eine Station im Süden und im Norden. Alle Angaben sind gerundete Richtwerte.
Klimatabelle Sydney (gemässigter Südosten)
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|27
|19
|8
|Februar
|26
|19
|9
|März
|25
|18
|10
|April
|23
|15
|8
|Mai
|20
|11
|9
|Juni
|17
|9
|9
|Juli
|17
|8
|8
|August
|18
|9
|7
|September
|20
|11
|7
|Oktober
|22
|14
|8
|November
|24
|16
|9
|Dezember
|26
|18
|8
Sydney steht für das gemässigte Klima des Südostens, wie es in ähnlicher Form auch in Melbourne oder Adelaide herrscht: vier Jahreszeiten, die unseren entgegengesetzt verlaufen – mit warmem Sommer von Dezember bis Februar und mildem, aber kühlem Winter von Juni bis August.
Klimatabelle Darwin (tropischer Norden)
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|32
|25
|21
|Februar
|31
|25
|20
|März
|32
|24
|19
|April
|33
|24
|9
|Mai
|32
|22
|2
|Juni
|31
|20
|1
|Juli
|30
|19
|1
|August
|31
|21
|1
|September
|32
|23
|2
|Oktober
|33
|25
|7
|November
|33
|25
|12
|Dezember
|33
|25
|16
In Darwin ist es das ganze Jahr über tropisch heiss – den Unterschied macht nicht die Temperatur, sondern der Regen: In der Trockenzeit von Mai bis Oktober fällt kaum Niederschlag, in der Regenzeit von November bis April dafür umso mehr. Ähnliche Verhältnisse gelten für den gesamten tropischen Norden, etwa im Kakadu Nationalpark.
Australien Wetter Monat für Monat
So präsentiert sich das Wetter in Australien im Jahresverlauf – jeweils mit Blick auf den gemässigten Süden, den tropischen Norden und das Outback im Zentrum.
Wetter im Januar
Im Süden herrscht Hochsommer: In Sydney, Melbourne und Adelaide locken warme Tage und lange Abende – ideal für Städte und Strände, allerdings mit vielen einheimischen Feriengästen. Im tropischen Norden ist Regenzeit mit schwülheissem Wetter und kräftigen Schauern, im Outback wird es sehr heiss.
Wetter im Februar
Der Februar ähnelt dem Januar: Sommer im Süden mit verlässlich warmem Badewetter, Regenzeit im Norden. An der tropischen Nordküste sind in dieser Zeit auch Zyklone möglich. Für Reisen in den Süden und nach Tasmanien einer der schönsten Monate.
Wetter im März
Im Süden beginnt der Herbst mit oft stabilem, mildem Wetter – gut für Städtereisen und Küstenrouten wie die Great Ocean Road. Im Norden klingt die Regenzeit allmählich aus; die Wasserfälle führen jetzt besonders viel Wasser.
Wetter im April
Ein angenehmer Übergangsmonat: Der Süden zeigt sich herbstlich mild, im Outback sinken die Temperaturen auf verträgliche Werte – der Auftakt zur besten Zeit für das Rote Zentrum. Im Norden endet die Regenzeit.
Wetter im Mai
Mit dem Mai beginnt die Trockenzeit im tropischen Norden: Um Darwin, im Kakadu Nationalpark und in Cairns wird das Wetter zunehmend sonnig und trocken. Im Süden ist Spätherbst mit kühleren Tagen, das Outback ist jetzt ideal bereisbar.
Wetter im Juni
Die Trockenzeit im Norden ist in vollem Gang – beste Bedingungen für die Nationalparks und das Great Barrier Reef mit guter Sicht unter Wasser. Im Süden beginnt der Winter mit milden Tagen um 10 bis 20 Grad und kühlen Nächten.
Wetter im Juli
Der Juli ist im Süden der kühlste Monat – in Sydney mit Tageswerten um 17 Grad aber immer noch mild. Im Norden herrscht Hochsaison: trocken, sonnig und angenehm, ideal für Darwin, das Outback und Queensland.
Wetter im August
Im Norden setzt sich das trockene, sonnige Wetter fort. Der Süden zeigt sich spätwinterlich mit ersten Vorboten des Frühlings. Wer Rundreisen durch den Norden und das Zentrum plant, findet jetzt sehr gute Bedingungen.
Wetter im September
Frühlingsbeginn im Süden: Die Temperaturen steigen, und in Westaustralien beginnt die berühmte Wildblumenblüte. Im Norden neigt sich die Trockenzeit dem Ende zu – die Tage werden zunehmend heisser.
Wetter im Oktober
Ein vielseitiger Reisemonat: Der Frühling macht den Süden und das Rote Zentrum angenehm, im Norden geht die Trockenzeit zu Ende. Für grosse Routen durch mehrere Regionen gehört der Oktober zu den besten Monaten.
Wetter im November
Im Süden kündigt sich der Sommer an – eine gute Zeit für Sydney, Melbourne und die Küsten. Im tropischen Norden beginnt die Regenzeit mit ersten kräftigen Schauern, im Outback wird es bereits sehr heiss.
Wetter im Dezember
Hochsommer im Süden: Badeferien, Städte und Tasmanien zeigen sich von ihrer schönsten Seite – Australien zählt damit zu den schönsten Reisezielen im Dezember. Rund um die Festtage sind die australischen Sommerschulferien zu beachten. Im Norden ist Regenzeit.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Australien
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn Australien umfasst mehrere Klimazonen. Als Faustregel gilt: Für den tropischen Norden und das Outback eignen sich die Monate Mai bis Oktober, für den Süden mit Sydney und Melbourne die Zeit von November bis März. Frühling und Herbst sind für die meisten Regionen eine gute Wahl.
Eine Regenzeit gibt es nur im tropischen Norden, etwa um Darwin und Cairns: Sie dauert ungefähr von November bis April. In dieser «Wet Season» ist es schwülheiss, kräftige Schauer und vereinzelt Zyklone sind möglich, und einzelne Strassen können unpassierbar sein. Der Süden des Landes kennt dagegen keine Regenzeit, sondern vier Jahreszeiten.
Ja – Australien ist so gross, dass zu jeder Jahreszeit irgendwo ideales Reisewetter herrscht. Entscheidend ist, die Route der Saison anzupassen: im Südsommer die Städte und Küsten des Südens, in den Monaten Mai bis Oktober den tropischen Norden und das Outback. Unsere Spezialisten stimmen den Reiseverlauf entsprechend ab.
Die Nebensaison ist regional unterschiedlich: Im Süden sind die Wintermonate Juni bis August ruhiger und günstiger, im Norden die Regenzeit von November bis April. Beachten Sie zudem die australischen Sommerschulferien rund um Weihnachten und Neujahr – dann sind Unterkünfte in beliebten Ferienregionen früh ausgebucht und teurer.
Das Great Barrier Reef können Sie grundsätzlich das ganze Jahr über erleben. Besonders angenehm sind die trockenen Monate von Mai bis Oktober: Die Luftfeuchtigkeit ist tiefer, und die Sicht unter Wasser ist meist am besten. Im Sommer ist das Klima in Queensland tropisch warm – ideal für Badeferien, mit gelegentlichen Regengüssen.
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