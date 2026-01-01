Australien Wetter Monat für Monat

So präsentiert sich das Wetter in Australien im Jahresverlauf – jeweils mit Blick auf den gemässigten Süden, den tropischen Norden und das Outback im Zentrum.

Wetter im Januar

Im Süden herrscht Hochsommer: In Sydney, Melbourne und Adelaide locken warme Tage und lange Abende – ideal für Städte und Strände, allerdings mit vielen einheimischen Feriengästen. Im tropischen Norden ist Regenzeit mit schwülheissem Wetter und kräftigen Schauern, im Outback wird es sehr heiss.

Wetter im Februar

Der Februar ähnelt dem Januar: Sommer im Süden mit verlässlich warmem Badewetter, Regenzeit im Norden. An der tropischen Nordküste sind in dieser Zeit auch Zyklone möglich. Für Reisen in den Süden und nach Tasmanien einer der schönsten Monate.

Wetter im März

Im Süden beginnt der Herbst mit oft stabilem, mildem Wetter – gut für Städtereisen und Küstenrouten wie die Great Ocean Road. Im Norden klingt die Regenzeit allmählich aus; die Wasserfälle führen jetzt besonders viel Wasser.

Wetter im April

Ein angenehmer Übergangsmonat: Der Süden zeigt sich herbstlich mild, im Outback sinken die Temperaturen auf verträgliche Werte – der Auftakt zur besten Zeit für das Rote Zentrum. Im Norden endet die Regenzeit.

Wetter im Mai

Mit dem Mai beginnt die Trockenzeit im tropischen Norden: Um Darwin, im Kakadu Nationalpark und in Cairns wird das Wetter zunehmend sonnig und trocken. Im Süden ist Spätherbst mit kühleren Tagen, das Outback ist jetzt ideal bereisbar.

Wetter im Juni

Die Trockenzeit im Norden ist in vollem Gang – beste Bedingungen für die Nationalparks und das Great Barrier Reef mit guter Sicht unter Wasser. Im Süden beginnt der Winter mit milden Tagen um 10 bis 20 Grad und kühlen Nächten.

Wetter im Juli

Der Juli ist im Süden der kühlste Monat – in Sydney mit Tageswerten um 17 Grad aber immer noch mild. Im Norden herrscht Hochsaison: trocken, sonnig und angenehm, ideal für Darwin, das Outback und Queensland.

Wetter im August

Im Norden setzt sich das trockene, sonnige Wetter fort. Der Süden zeigt sich spätwinterlich mit ersten Vorboten des Frühlings. Wer Rundreisen durch den Norden und das Zentrum plant, findet jetzt sehr gute Bedingungen.

Wetter im September

Frühlingsbeginn im Süden: Die Temperaturen steigen, und in Westaustralien beginnt die berühmte Wildblumenblüte. Im Norden neigt sich die Trockenzeit dem Ende zu – die Tage werden zunehmend heisser.

Wetter im Oktober

Ein vielseitiger Reisemonat: Der Frühling macht den Süden und das Rote Zentrum angenehm, im Norden geht die Trockenzeit zu Ende. Für grosse Routen durch mehrere Regionen gehört der Oktober zu den besten Monaten.

Wetter im November

Im Süden kündigt sich der Sommer an – eine gute Zeit für Sydney, Melbourne und die Küsten. Im tropischen Norden beginnt die Regenzeit mit ersten kräftigen Schauern, im Outback wird es bereits sehr heiss.

Wetter im Dezember

Hochsommer im Süden: Badeferien, Städte und Tasmanien zeigen sich von ihrer schönsten Seite – Australien zählt damit zu den schönsten Reisezielen im Dezember. Rund um die Festtage sind die australischen Sommerschulferien zu beachten. Im Norden ist Regenzeit.

Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Australien