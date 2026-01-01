Alice Springs Reisen vom Spezialisten

Alice Springs als Basis für das Red Centre

Alice Springs ist die einzige grössere Stadt im Zentrum des Kontinents und damit der natürliche Ausgangspunkt für Reisen ins Red Centre. Sie finden hier Supermärkte, Restaurants, Tankstellen und Mietwagenstationen – auf den langen Etappen durch das Outback ist das keine Selbstverständlichkeit. Der Flughafen von Alice Springs wird aus mehreren australischen Städten direkt angeflogen, sodass sich der Aufenthalt gut in eine grössere Australien-Route einbauen lässt.

Eine Alternative zum Fliegen ist der Zug: Der Ghan verbindet Adelaide über Alice Springs mit Darwin und durchquert dabei den ganzen Kontinent von Süd nach Nord. Ein Zwischenhalt in Alice Springs lässt sich gut mit einem Mietwagen-Abstecher zum Uluru oder in die MacDonnell Ranges verbinden.

Klima und beste Reisezeit

Alice Springs liegt mitten im trockenen Zentrum Australiens. Die Sommermonate sind sehr heiss, im australischen Winter sind die Tage dagegen mild und sonnig, die Nächte jedoch empfindlich kalt. Für Wanderungen in den MacDonnell Ranges und Ausflüge zum Uluru gelten die kühleren Monate von etwa Mai bis September als angenehmste Zeit. Wer in den heissen Monaten reist, verlegt Aktivitäten am besten in die frühen Morgenstunden und plant die Mittagszeit am Hotelpool ein.

Was Sie in Alice Springs unternehmen können

Neben den bereits erwähnten Flying Doctors und der School of the Air lohnen sich unter anderem:

Alice Springs Desert Park – Flora, Fauna und Kultur der Wüstenregionen kompakt an einem Ort, ideal zur Einstimmung auf das Outback

Telegraph Station – die historische Telegrafenstation, an der die Stadt ihren Ursprung hat

Anzac Hill – Aussichtspunkt mit Blick über die Stadt und die MacDonnell Ranges, besonders am Abend

Todd Mall – Galerien, Cafés und regelmässig stattfindende Märkte in der Fussgängerzone

Für wen sich Alice Springs eignet

Alice Springs ist keine Destination für einen langen Ferienaufenthalt an einem Ort, sondern eine Etappe für Reisende, die das Zentrum Australiens wirklich sehen wollen. Die Stadt eignet sich als Start- oder Endpunkt einer Selbstfahrerreise durch das Red Centre, als Zwischenhalt auf einer Fahrt mit dem Ghan oder als Basis für geführte Touren zum Uluru, zum Kings Canyon im Watarrka-Nationalpark und in die West MacDonnell Ranges mit ihren Schluchten und Wasserlöchern. Wanderer finden hier zudem den Ausgangspunkt des bekannten Larapinta Trail.

Unten auf dieser Seite finden Sie unsere Auswahl an Hotels und Lodges in Alice Springs. Unsere Australien-Spezialisten beraten Sie bei der Routenwahl und stellen Ihnen Aufenthalt, Mietwagen und Weiterreise so zusammen, dass die Etappen im Outback realistisch planbar bleiben.