Queensland & Great Barrier Reef Reisen vom Spezialisten

Orientierung: So ist die Küste Queenslands gegliedert

Queensland liegt im Nordosten Australiens. Im Süden des Bundesstaats finden Sie die Hauptstadt Brisbane sowie die Badeorte der Gold Coast und der Sunshine Coast, an der mittleren Küste die Whitsunday Islands mit Airlie Beach als Ausgangspunkt auf dem Festland. Der tropische Norden um Cairns, Palm Cove und Port Douglas ist das wichtigste Tor zum Great Barrier Reef und zum Regenwald des Daintree Nationalparks. Internationale Flüge landen in der Regel in Brisbane oder Cairns; Regionalflughäfen entlang der Küste verkürzen die Wege zwischen den einzelnen Etappen.

Tropischer Norden oder subtropischer Süden?

Im Norden treffen zwei Naturräume direkt aufeinander: Vor der Küste liegt das Riff, dahinter erhebt sich der Daintree-Regenwald, der zu den ältesten Regenwäldern der Erde zählt. Wer vor allem schnorcheln oder tauchen möchte, ist hier richtig – Riffausflüge starten regelmässig ab Cairns und Port Douglas. Ruhiger geht es in Mission Beach zwischen Townsville und Cairns zu.

Der Süden ist subtropisch geprägt: Brisbane bietet städtische Infrastruktur, die Gold Coast lange Surfstrände und Freizeitparks, die Sunshine Coast einen ruhigeren Badeferien-Charakter. Im Hinterland liegt der Lamington Nationalpark mit ausgedehnten Regenwäldern und Wanderwegen. Fraser Island (K'gari), die grösste Sandinsel der Welt, erreichen Sie von der Küste zwischen Sunshine Coast und Whitsundays aus.

Beste Reisezeit für Queensland

Im tropischen Norden gelten die australischen Wintermonate von etwa Mai bis Oktober als angenehmste Reisezeit: Die Luftfeuchtigkeit ist tiefer, und es regnet deutlich weniger. Der australische Sommer bringt im Norden feuchtheisse Tage und teils kräftige Regenfälle; zudem ist an den Festlandstränden Nordqueenslands dann Quallensaison – gebadet wird in abgenetzten Bereichen oder mit Schutzanzug. Der subtropische Süden um Brisbane und die Gold Coast eignet sich das ganze Jahr über für Badeferien.

Für wen passt Queensland – und was lässt sich kombinieren?

Taucher und Schnorchler finden von Cairns, Port Douglas und den Whitsundays aus kurze Wege ans Riff; einzelne Inselresorts liegen dem Aussenriff besonders nah.

Familien schätzen die Resorts an der Gold Coast, an der Sunshine Coast und auf den Inseln mit breitem Aktivitätenangebot.

Selbstfahrer verbinden auf der Küstenroute zwischen Brisbane und Cairns Strände, Inseln und Regenwald zu einer Etappenreise mit Mietwagen oder Camper.

Kombinationen mit dem Roten Zentrum, mit Sydney oder einem Südsee-Stopp lassen sich über Inlandflüge anschliessen.

Die untenstehende Übersicht zeigt unsere Auswahl an Hotels, Resorts und Lodges in Queensland – vom Stadthotel in Brisbane über Strandresorts bis zur Regenwald-Lodge. Gerne stellen wir Ihnen daraus eine Route zusammen, die zu Reisezeit, Budget und Reisestil passt.