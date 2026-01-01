Best of the Flinders Ranges ab Adelaide

1 . Tag Adelaide - Clare Valley (145 km) Richtung Norden entdecken Sie heute das Clare Valley im Norden von Adelaide. Die hügelige Region ist perfekt für den Anbau von Weintrauben und einige der besten Weine Australiens stammen aus dieser Region. Entdecken Sie viele kleine Weinkellereien und Schnapsbrennereien, am besten während einer geführten Tour mit Transport oder auf eigene Faust mit dem Fahrrad. Nebst den edlen Tropfen ist das Clare Valley aber auch für die schönen, im viktorianischen Stil erbauten Häuser bekannt.

2-4 . Tag Clare Valley – Flinders Ranges N.P. (ca. 275 km) Heute erwartet Sie das ursprüngliche Outback. Via Port Augusta und Quorn fahren Sie immer weiter nördlich in die trockeneren Regionen Südaustraliens. Bei Quorn lohnt sich ein kurzer Stopp, um die historische «Pichi Richi Railway» zu sehen. Der Flinders Ranges Nationalpark bietet unzählige Möglichkeiten, die Umgebung und Natur zu entdecken. Ob zu Fuss auf einem der vielen Wanderwege, aus der Luft in einem Kleinflugzeug oder in einem Geländefahrzeug auf einer geführten Tour, die Landschaft sowie die Flora und Fauna des Flinders Ranges Nationalparks sind einzigartig.

5 . Tag Flinders Ranges N.P. – Adelaide (ca. 420 km) Für die Rückfahrt in die Hauptstadt Südaustraliens empfehlen wir Ihnen den direkten Weg via Georgetown.