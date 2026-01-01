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Perth, Australia

Western Australia Reisen vom Spezialisten

Unendliche Horizonte und Traumstrände im Westen

Wer nach einem Aufenthalt in der quirligen Hauptstadt Perth in die unendlichen Weiten Western Australias reist, lernt ein authentisches Stück Australien kennen. Grandiose Landschaften sind die grosse Trumpfkarte des Westens: Von den anmutenden Weingebieten bei Margaret River zu den gigantischen Baumriesen an der Südküste, den umwerfenden Stränden bei Esperance und weiter zum eindrücklichen Wave Rock – der Westen überrascht mit Vielseitigkeit. Nördlich von Perth ragen mysteriöse Kalksteinsäulen im Pinnacles Desert in den wolkenlosen Himmel und im Nordwesten funkelt das Ningaloo Reef in betörendem Türkisblau.

Der Karijini Nationalpark begeistert mit seinen uralten Schluchten und die Kimberley-Region beeindruckt mit Ihrer grandiosen Wildnis. Westaustralien ist ein Sehnsuchtsort, zu dem viele Reisende immer wieder zurückkehren. Wann sind Sie bereit für Ihr Abenteuer im Westen Australiens? Wir beraten Sie gerne dazu.

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