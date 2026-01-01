Top End Explorer ab Darwin
Top End Explorer ab Darwin
ab CHF 713.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights:
- Bootsfahrt im Kakadu Nationalpark
- Abstecher zum Ubirr Rock
- Litchfield Nationalpark
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Darwin – Kakadu N.P. (ca. 260 km)
Auf dem Weg zum Kakadu Nationalpark können Sie während einem Abstecher das Fogg Dam Conservation Reserve besuchen und nur ein paar Kilometer weiter während einer Bootsfahrt die Jumping Crocodiles beobachten. Nutzen Sie den nächsten Tag um gut erhaltene Felsmalereien beim Ubirr Rock zu bestaunen, die zahlreichen Vögel in den Wetlands zu beobachten oder im Aboriginal Cultural Centre mehr über die Ureinwohner zu erfahren.
3-4. Tag Kakadu N.P. – Katherine (ca. 315 km)
Heute Vormittag geniessen Sie eine Bootstour auf dem Yellow Water Billabong, dabei können Sie zahlreiche Krokodile und Wasservögel sehen. Später fahren Sie weiter zu Ihrem Tagesziel Katherine, dem Ausgangspunkt zur Nitmiluk Gorge, wo Sie am nächsten Tag während einer Bootstour das gewaltige Schluchtensystem erleben werden.
5. Tag Katherine – Litchfield N.P. (ca. 240 km)
Gönnen Sie sich auf dem Weg in Richtung Norden ein Bad in den kühlen Felspools der Edith Falls. Entlang des legendären Stuart Highways erreichen Sie den Litchfield Nationalpark. Besuchen Sie noch heute die faszinierenden Magnetic Termite Mounds welche rund um den Park zu sehen sind.
6. Tag Litchfield N.P. – Darwin (ca. 100 km)
Geniessen Sie den Vormittag im Litchfield Nationalpark, welcher nebst einer faszinierenden Fauna und Flora über zahlreiche Wanderwege und Bademöglichkeiten verfügt. Am Nachmittag fahren Sie gemütlich zurück nach Darwin, wo Ihre Mietwagenrundreise mit der Rückgabe des Mietwagens endet.
Mietwagenrundreise 6 Tage ab/bis Darwin
- Unterkunft in Standardhotels
- 1 Frühstück
- Bootsausflug Kakadu Nationalpark
- Bootsausflug Katherine Gorge
- Ausführliche Reisedokumentation
- Australien Strassenkarte
- 4x4-Mietwagen
- Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Weitere Aktivitäten & Ausflüge
- Nationalparkgebühren
- Zwischen Oktober und April muss im Norden mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Regen gerechnet werden
- Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig
- Die Kilometerangaben können je nach persönlicher Route variieren
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 713.– / pro Person