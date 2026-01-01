Outback Farm Stay im 4x4 ab Perth

1 . Tag Perth - Cervantes (ca. 200 km) Nach der Mietwagenübernahme fahren Sie in Richtung Norden, wo Sie bei den Dünen von Lancelin stoppen können. Kurz vor Cervantes, Ihrem Tagesziel, zweigt die Strasse zum Nambung-Nationalpark ab, Heimat der berühmten «Pinnacles».

2-3 . Tag Cervantes - Kalbarri (ca. 410 km) Sie fahren heute entlang der Küste nach Kalbarri, der ideale Ausgangspunkt, um den Kalbarri Nationalpark zu erkunden. Besuchen Sie den Park nach Ankunft oder am nächsten Tag und lassen Sie sich von der kargen Landschaft mit seinen roten Felsen beeindrucken.

4-5 . Tag Kalbarri - Wooramel River Retreat (ca. 330 km) Die heutige Fahrt bringt Sie zur Shark Bay Halbinsel, welche aufgrund der ältesten lebenden Meeresfossilien: der Stromatolithen zum UNESCO-Welterbe zählt. Machen Sie einen Abstecher auf die Halbinsel, bevor Sie weiter nördlich zu Ihrem heutigen Tagesziel fahren. Das Wooramel River Retreat ist eine 250 000 ha grosse, familiengeführte Ziegen- und Rinderstation.

6-7 . Tag Wooramel River Retreat - Bullara Station (ca. 400 km) Fahren Sie heute durch einsame, typische Outback-Landschaften nach Carnarvon und bestaunen Sie die vielen Blow Holes beim Point Quobba. In Coral Bay können Sie stoppen um eine Kanufahrt zu unternehmen oder im Meer zu schnorcheln. Danach ist es nicht mehr weit zur 100 000 ha grossen Bullara Station mitten im Outback. Erkunden Sie die Gegend der Station, oder planen Sie einen Ausflug nach Exmouth um das Ningaloo Riff oder den Cape Range Nationalpark zu besuchen.

8-9 . Tag Bullara Station - Karijini N.P. (ca. 560 km) Ihre Fahrt bringt Sie heute ins Landesinnere zum Karijini Nationalpark mit seinen tiefen Schluchten, Wanderwegen und Felspools.

10 . Tag Karijini N.P. - Cheela Plains (ca. 195 km) Besuchen Sie nach Ankunft auf der Cheela Plains Farm die Beasley River Gorge mit dem Mussel Pool und dem Perentie Fall.

11-12 . Tag Cheela Plains - Mount Augustus (ca. 345 km) Die gut 7-stündige Reise führt Sie durchs Golden Outback zum Mount Augustus, welcher doppelt so gross ist wie der Uluru. Tauchen Sie in die Geschichte des Inselberges ein und bestaunen Sie die Felsmalereien und Höhlen der Wadjari Ureinwohner.

13-14 . Tag Mount Augustus - Woolen Station (ca. 435 km) Die Fahrt führt Sie weiter durch karge Outback- Landschaften zur Rinderfarm Woolen Station bei Murchison. Fahren Sie Kanu auf dem Murchison Fluss, entdecken Sie Wildblumen oder sehen Sie wilde Dingos.

15 . Tag Woolen Station - Geraldton (ca. 300 km) Vorbei an grossartigen Aussichtspunkten, roten Klippen und dem Pink Lake «HuttLagoon » gelangen Sie nach Geraldton.

16 . Tag Geraldton - Perth (ca. 420 km) Sie fahren zurück nach Perth und geben Ihren Mietwagen ab.