Wild about Wildlife ab Adelaide

1 . Tag Melbourne - Mornington Peninsula (ca. 75 km) Nach der Mietwagenübernahme geniessen Sie die Mornington Peninsula. Mit der Arthurs Seat Eagle Gondel erreichen Sie den höchsten Punkt der Halbinsel und Sie geniessen einen atemberaubenden Ausblick.

2 . Tag Mornington Peninsula - Aireys Inlet (ca. 100 km) Sie verlassen die Mornington Peninsula mit der Fähre von Sorrento nach Queenscliff. Die Überfahrt dauert rund 40 Minuten und die Chance Delfine zu sehen ist gross. Vorbei am Lake Victoria gelangen Sie nach Aireys Inlet mit dem Split Point Lighthouse.

3 . Tag Aireys Inlet - Port Fairy (ca. 255 km) Sie folgen der Great Ocean Road und können unterwegs an schönen Aussichtspunkten stoppen. Im Otway Nationalpark, dem Zuhause zahlreicher Koalas können Sie den Regenwald über den Baumwipfelpfad erleben. Später passieren Sie mit den Twelve Apostles das Highlight des Tages.

4-5 . Tag Port Fairy - Grampians N.P. (ca. 160 km) Via die Ortschaft Dunkeld fahren Sie heute nordwärts in den Grampians Nationalpark wo Sie zwei Nächte verbringen. Erkunden Sie die natürliche Schönheit des Parks mit seinen Wasserfällen und einem beeindruckenden Bergpanorama. Auf einer Wanderung begegnen Sie Kängurus, Wallabys, Emus und einheimischen Vögeln.

6 . Tag Grampians N.P. - Naraccoorte (ca. 255 km) Sie verlassen die Grampians und fahren über die Staatengrenze westlich nach South Australia. Ihr Tagesziel Naracoorte ist ein bekanntes Weinanbaugebiet und die Naracoorte Höhlen, mit versteinerten prähistorischen Giganten, können besichtigt werden.

7 . Tag Naracoorte - Victor Harbor (ca. 355 km) Heute empfiehlt sich die etwas längere Route entlang des Coorong Nationalparks mit seinen Sanddünen, Lagunen, Salzseen und einer reichen Vogelwelt. In Murray Bridge lohnt sich ein Stopp um die historischen Dampfschiffe anzuschauen.

8-9 . Tag Victor Harbor - Kangaroo Island (ca. 140 km) Mit der Fähre geht es auf Kangaroo Island, wo Sie 2 Nächte verbringen. Rund ein Drittel der Insel ist Nationalpark und stellt somit die beste Lebensgrundlage für die australische Tierwelt wie Seehunde, Seelöwen, Koalas, Echidnas, Wallabies, Possums, Kängurus und Koalas dar. Im Flinders Chase Nationalpark bieten die Felsformationen der «Remarkable Rocks» und der «Admirals Arch» wunderschöne Fotosujets.

10 . Tag Kangaroo Island - Adelaide (ca. 190 km) Geniessen Sie noch etwas Zeit auf Kangaroo Island, dem «Zoo ohne Zäune». Später fahren Sie zurück nach Penneshaw und setzen mit der Fähre nach Caper Jervis über und fahren über die Mornington Peninsula nach Adelaide wo Ihre Mietwagenrundreise endet.