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Hobart, Australia

Hobart Hotels vom Spezialisten

Willkommen in der südlichsten Hauptstadt Australiens

Die Besiedelung Australiens durch die Europäer begann in Sydney. Trotz Insellage entschieden sich die Engländer, ihren nächsten Standpunkt in Tasmanien aufzubauen. Dadurch ist Hobart zur zweitältesten Hauptstadt des Kontinents geworden. Die sympathische Hafenstadt eignet sich als Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in ganz Tasmanien, wartet aber selbst mit Sehenswürdigkeiten wie dem grandiosen MONA-Museum oder der kopfsteingepflasterten Altstadt um den Salamanca Market auf. Und dann wären da auch noch die Waterfront und der alles überragende Mount Wellington.

Die wundervolle Hafengegend ist von zahllosen Restaurants, gemütlichen Cafés und Bars geprägt. An einem sonnigen Nachmittag gibt es kaum einen angenehmeren Ort in Hobart… Mount Wellington ist ein 1'271 Meter hoher Granitberg, von dessen Gipfel sich an klaren Tagen unglaublich schöne Ausblicke eröffnen. Wir teilen gerne unsere Tasmanien Tipps mit Ihnen.

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Preis auf Anfrage
Hobart
Das neue Design-Hotel befindet sich am Hafen von Hobart und in der Nähe des Zentrums. Der Flughafen befindet sich ca....
Henry Jones Art HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 169.– / pro Person
Hobart
Das Henry Jones Art Hotel liegt an der Waterfront, nur wenige Gehminuten vom Salamanca Market und zahlreichen...
Crowne Plaza HobartHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 89.– / pro Person
Hobart
Das im Stadtzentrum gelegene Crowne Plaza Hobart liegt nur wenige Gehminuten vom Salamanca Place und dem Constitution...
Ibis Styles HobartHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Hobart
Das Ibis Styles liegt inmitten des lebhaften Geschäftsviertels von Hobart. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind...

Beste Reisezeit

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