Hobart Hotels vom Spezialisten
Willkommen in der südlichsten Hauptstadt Australiens
MACq01
Preis auf Anfrage
Hobart
Das neue Design-Hotel befindet sich am Hafen von Hobart und in der Nähe des Zentrums. Der Flughafen befindet sich ca....
Henry Jones Art Hotel
ab CHF 169.– / pro Person
Hobart
Das Henry Jones Art Hotel liegt an der Waterfront, nur wenige Gehminuten vom Salamanca Market und zahlreichen...
Crowne Plaza Hobart
ab CHF 89.– / pro Person
Hobart
Das im Stadtzentrum gelegene Crowne Plaza Hobart liegt nur wenige Gehminuten vom Salamanca Place und dem Constitution...
Ibis Styles Hobart
ab CHF 84.– / pro Person
Hobart
Das Ibis Styles liegt inmitten des lebhaften Geschäftsviertels von Hobart. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind...
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