Sydney Reisen vom Spezialisten

Sydney ist zwar nicht die Hauptstadt des Landes, aber sie ist das pulsierende Herz der australischen Finanzindustrie. Wenn Sie am Circular Quay stehen und links die Harbour Bridge und rechts das berühmte Opernhaus vor sich haben, wird dies vermutlich zu Gänsehautmomenten führen. Wenn Sie dann eine Fähre nach Manly besteigen, werden Sie diese ikonenhaften Sehenswürdigkeiten auch vom Wasser bestaunen können. Mit Ihrer bevorstehenden Fährenfahrt geniessen Sie die perfekte kleine Hafenrundfahrt. Wie es sich für eine Millionenmetropole gebührt, ist Sydney natürlich auch ein Shoppingparadies.

Gourmets kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten, hat Sydney doch eine schier unvorstellbare Anzahl Restaurants. Exzellente Flugverbindungen machen die schönste Hafenstadt der Welt zum idealen Auftakt Ihrer unvergesslichen Australien-Rundreise. Wir beraten Sie gerne dazu.