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Sydney, Australia

Sydney Reisen vom Spezialisten

Die schönste Hafenstadt der Welt

Sydney ist zwar nicht die Hauptstadt des Landes, aber sie ist das pulsierende Herz der australischen Finanzindustrie. Wenn Sie am Circular Quay stehen und links die Harbour Bridge und rechts das berühmte Opernhaus vor sich haben, wird dies vermutlich zu Gänsehautmomenten führen. Wenn Sie dann eine Fähre nach Manly besteigen, werden Sie diese ikonenhaften Sehenswürdigkeiten auch vom Wasser bestaunen können. Mit Ihrer bevorstehenden Fährenfahrt geniessen Sie die perfekte kleine Hafenrundfahrt. Wie es sich für eine Millionenmetropole gebührt, ist Sydney natürlich auch ein Shoppingparadies.

Gourmets kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten, hat Sydney doch eine schier unvorstellbare Anzahl Restaurants. Exzellente Flugverbindungen machen die schönste Hafenstadt der Welt zum idealen Auftakt Ihrer unvergesslichen Australien-Rundreise. Wir beraten Sie gerne dazu.

Pretty Beach HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 803.– / pro Person
Pretty Beach
Die luxuriöse Unterkunft beeindruckt durch ihre ruhige Lage sowie die wunderschönen Sandstrände und Klippen, welche...
Bells at KillcareHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 186.– / pro Person
Killcare Heights
Das Bells at Killcare ist ein Boutique-Hotel der Spitzenklasse. Vor den Toren Sydneys, ist es eines der markantesten...
Four Seasons Hotel - SydneyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 164.– / pro Person
Sydney
Das Four Seasons Hotel Sydney ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel, das sich im Herzen der pulsierenden Stadt Sydney...
Crown Towers - SydneyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 365.– / pro Person
Sydney
Das luxuriöse Crown Towers Hotel erhebt sich majestätisch über dem belebten Stadtteil Barangaroo und bietet...
Capella - SydneyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 264.– / pro Person
Sydney
Das denkmalgeschützte Capella Sydney, welches sich im geschichtsträchtigen Gebäude des Bildungsministeriums befindet,...
Pullman - Sydney AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Sydney - Mascot Airport
Das moderne Pullman Sydney Airport Hotel liegt nur 1.5 km vom Internationalen Flughafen entfernt. Die Fahrt in die...
Amora JamisonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 126.– / pro Person
Sydney
Das Amora Jamison besticht durch seine perfekte Lage mitten im Geschäftsviertel. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten...
Manly Pacific Sydney MGallery CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 203.– / pro Person
Sydney - Manly
Das Hotel liegt in der ersten Reihe vom berühmten Manly Beach. Eine Vielzahl von Küstenwanderwegen, Geschäften,...
The Sebel - Sydney Manly BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 157.– / pro Person
Sydney - Manly
Das Hotel liegt mitten in Manly und nur einen Katzensprung von Cafés, Galerien, Boutiquen, Surfgeschäften und dem...
Adina Apartment Hotel - Sydney Darling HarbourHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Sydney
Das Adina Apartment Hotel Sydney Darling Harbour liegt ideal beim Darling Harbour an der King Street Wharf, unweit...
Spicers Potts Point SydneyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sydney
Das Spicers Potts Point liegt in der Nähe der zahlreichen Mietwagenstationen in Kings Cross, die Sehenswürdigkeiten...
Vibe Hotel - Sydney Darling HarbourHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 101.– / pro Person
Sydney
Das Vibe Hotel Darling Harbour liegt beim Darling Harbour, umgeben vom Hyde Park, Chinatown und dem Sydney Tower....
Adina Apartment Hotel - Sydney Bondi BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 114.– / pro Person
Sydney - Bondi Beach
Das Hotel liegt rund 300 Meter vom berühmten Bondi Beach entfernt. Mit dem Bus kann die Metropole Sydney in rund 20...
Novotel Sydney City CentreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sydney
Beliebtes Mittelklasshotel an zentraler Stadtlage. Die George Street, das Opera House, «The Rocks», Darling Harbour,...
Ibis Sydney Darling HarbourHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 149.– / pro Person
Sydney
Die Unterkunft liegt direkt am belebten Darling Harbour, unweit des Sydney Aquariums und des Star Casinos. Weitere...
Roar & Snore @ Taronga Zoo
ab CHF 342.– / pro Person
Sydney - North
Haben Sie schon in einem Zoo übernachtet? Beim Roar & Snore erleben Sie nicht nur spannende Tierbegegnungen sondern...

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