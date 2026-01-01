Australien Badeferien vom Spezialisten
Strände und Inseln der Sehnsucht
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Badeferien in jeder erdenklichen Kombination
Australien - So wie Sie!
Sie selbst bestimmen, wie und wo Sie Ihre Badeferien in Australien ausgestalten und welche Hotels und Lodges Sie auswählen. Sie können ein komfortables Zelt als Unterkunft wählen oder sich für ein Haus im Regenwald vor der Küste entscheiden. Wie wäre es mit einem luxuriösen Resort? Egal, was Sie sich ausgesucht haben: Wenn die Sonne untergeht und sich in ein rotes Licht verwandelt, entsteht ein einmaliger Zauber, der die Nacht einleitet.
Nehmen Sie diese Stimmung als Hintergrund für ein Dinner in Ihrem Resort und krönen Sie den ausklingenden Tag mit einem Glas Champagner. Freuen Sie sich auf die Nacht und den nächsten Tag in einem Hotel an einem von Australiens Stränden.
Badeferien in Australien
Nach Ihrer Ankunft in der faszinierenden Stadt Sydney können Sie zwischen Rundreisen oder einem der Hotels der schillernden Metropole entscheiden, die sich in direkter Nähe zu traumhaften langen Stränden befinden. Fahren Sie zu den Küsten von Cairns oder Darwin, werden Sie Hotels direkt vor grünen und geheimnisvollen Regenwäldern finden. Erleben Sie Perth, die Hauptstadt von Western Australia mit seinen Sandstränden oder erkunden sie das im Nordosten gelegene Great Barrier Reef mit Tausenden von Riffen.
Weitere beliebte Ziele sind die Inseln, wie Tasmanien mit der Hauptstadt Hobart. Wählen Sie zwischen einem altehrwürdigen Gästehaus, einer Lodge oder einem Hotel.
Ein Kontinent von Meeren umspült
Australien ist ein Kontinent mit traumhaften Küstenlandschaften, umgeben von Ozeanen. Bedeutend ist der Wassersport, der schon seit jeher Triumphe erlebte. In Down Under wohnen die besten Surflehrer der Welt. Wer es liebt, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, kann an den beliebten Destinationen für Surfer, der Gold Coast, dem Bondi Beach oder Byron Bay surfen und sich auf die Bretter begeben, die die Welt bedeuten.
Nicht nur das, Australien hat viel mehr: Ein gutes Frühstück, anschließend ein Bummel am Strand, ein Sprung in den Pool, Schnorcheln oder ein Tauchgang in den Korallen, eine Fahrt mit dem Katamaran oder ein gutes Buch im Liegestuhl.
Hinzu kommen die kulinarischen Genüsse nach einem erlebnisreichen Abend. Erleben Sie ein fernes Land mit allen Sinnen und wenden Sie sich an Ihre Spezialisten, die Ihnen Aktivitäten und Unterkünfte suchen, die ganz Ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechen. Ihre Badeferien in Australien und Australien Reisen werden unvergessen bleiben.
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