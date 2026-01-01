Australien Badeferien vom Spezialisten

Träumen Sie nicht auch vom Relaxen in einer Hängematte? Hinter Ihnen sind Palmen und sie hören exotische Geräusche, die aus dem Regenwald kommen. Wie wäre es mit einem warmen Wind vom Meer, der Sie sanft berührt, und Geräusche leiser Wellen des Meeres lassen Sie träumen und entspannen? So lassen Sie den Alltag zurück, weil Sie sich jetzt an einem Ort der Erde befinden, der zu den schönsten Stellen der Schöpfung zählt.

Sie erleben Badeferien unter südlicher Sonne und geniessen gleichzeitig den Luxus eines Hotels. Sie lassen alle Sorgen und Empfindungen des Alltags zurück und vergessen den langen Flug auf die andere Seite der Erdkugel. Es zählt für Sie nur noch die einmalige Küste Australiens. Individuelle Strandferien in Australien erhalten Sie bei unseren Spezialisten. Lehnen Sie sich entspannt zurück und freuen Sie sich auf Australiens Strände.