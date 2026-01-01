Brisbane - Sydney Pacific Coast ab Brisbane

1 . Tag Brisbane - Tamborine Mountain N.P (ca. 75 km) Nach der Fahrzeugübernahme verlassen Sie Brisbane und Fahren die kurze Strecke in den Tamborine Nationalpark, welchen Sie auf eigene Faust entdecken können.

2-3 . Tag Tamborine Mountain N.P. - Lamington N.P. (ca. 70 km) Über die Ausläufer der Darlington Ranges sowie ausgedehntes Farm- und Weideland führt Sie die Reise in den nächsten Nationalpark, welcher zum Wandern bestens geeignet ist. Erkunden Sie den Lamington Nationalpark mit seiner vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt auf einem der zahlreichen Wanderwege, welche von 1.5 km bis zu sportlichen 23 km lang sind.

4-5 . Tag Lamington N.P. - Byron Bay (ca. 130 km) Sie verlassen den traumhaften Lamington Nationalpark und passieren die Grenze zwischen Queensland und New South Wales um an die Gold Coast zu gelangen. Geniessen Sie einen freien Tag in Byron Bay. Entspannen Sie am Strand oder machen Sie einen Ausflug zum Leuchtturm am Cape Byron, dem östlichsten Punkt des australischen Festlandes. Abenteuerlustige können sich im Wellenreiten versuchen. Zwischen Mai und November ziehen hier Buckelwale vorbei.

6 . Tag Byron Bay - Coffs Harbour (ca. 240 km) Durch subtropische Vegetationszonen und entlang von Bananen-Plantagen fahren Sie auf Ihrer heutigen Etappe südwärts in den hübschen Ort Coffs Harbour. Beliebt sind die Restaurants mit frischen Meeresfrüchten am Ende des Harbour Drive.

7 . Tag Coffs Harbour - Port Macquarie (ca. 155 km) Von Coffs Harbour führt Sie die Fahrt weiter in Richtung Port Macquarie. Unterwegs können Sie in Nambucca Heads stoppen und die herrlichen Sandstrände besuchen. In Port Macquarie gehört der Besuch des weltweit ersten Koala Hospitals zu den «Musts ». Es widmet sich ausschliesslich der Pflege und dem Schutz der Koalas und Sie können die pelzigen Patienten näher kennen lernen.

8 . Tag Port Macquarie - Nelson Bay (ca. 250 km) Entlang des Pacific Highway reisen Sie heute zur Nelson Bay. Südlich von Port Macquarie befindet sich der reizvolle Küsten-Nationalpark von Crowdy Bay. Es lohnt sich, einen Abstecher zum «Diamond Head» zu machen. In Port Stephens oder der Nelson Bay können Sie in eine Delfintour unternehmen.

9 . Tag Nelson Bay - Sydney (ca. 210 km) Die letzte Etappe führt Sie erneut entlang der Küste. Kurz vor Sydney empfehlen wir Ihnen, im Ku-ring-gai Chase Nationalpark zu stoppen und auf einem Spaziergang im australischen Bush die vielfältige Flora und Fauna dieser Region zu entdecken. Anschliessend fahren sie nach Sydney, wo Ihre Mietwagenrundreise mit der Rückgabe des Mietwagens endet.