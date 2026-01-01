Sydney - Melbourne Coastal Drive ab Sydney

1 . Tag Sydney – Jervis Bay (ca. 200 km) Auf dem Princess Highway verlassen Sie Sydney südwärts via den Royal Nationalpark, wo sich ein kurzer Stopp zum Wandern lohnt. Ihr heutiges Ziel ist die paradiesisch schöne Jervis Bucht.

2 . Tag Jervis Bay – Merimbula (ca. 320 km) Auf der heutigen Strecke lohnt sich ein Abstecher an den Pebbly Beach, wo oftmals Kängurus am Strand sind. Knapp 100 km vor Merimbula liegt Tilba mit seinen charmanten Häusern aus dem Jahre 1890.

3-4 . Tag Merimbula – Lakes Entrance/Metung (ca. 280 km) Heute passieren Sie Eden, eine ehemalige Walfängerstation. Ihr Übernachtungsziel für die nächsten 2 Nächte, in Lakes Entrance oder Metung, liegt an den Gippsland Lakes.

5-6 . Tag Lakes Entrance – Wilsons Promontory Nationalpark (ca. 270 km) Sie bleiben 2 Nächte beim Wilsons Prom, welcher für seine tierischen Bewohner wie Kängurus, Opossums und Wombats, welche sich am frühen Morgen oder bei Dämmerung beobachten lassen, bekannt ist.

7 . Tag Wilsons Promontory Nationalpark – Cowes/Phillip Island (ca. 130 km) Über eine Brücke erreichen Sie Phillip Island, welches bekannt für die allabendliche Pinguinparade ist.

8 . Tag Cowes – Melbourne (ca. 140 km) Sehen Sie das ursprüngliche Farmleben auf der Churchill Island Farm bevor Ihre Reise mit der Rückgabe Ihres Mietwagens endet.