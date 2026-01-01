Across the Nullarbor ab Adelaide

1 . Tag Adelaide – Port Augusta (ca. 310km) Nach Übernahme des Mietwagens verlassen Sie Adelaide in Richtung Port Augusta.

2-3 . Tag Port Augusta – Port Lincoln (ca. 350km) Heute fahren Sie durch das braun/grüne Hinterland, vorbei an weissen Stränden und dem türkisblauen Ozean. Nach vier Stunden erreichen Sie Port Lincoln auf der Eyre Peninsula. Port Lincoln bietet ein einzigartiges Angebot; vom Schwimmen mit Seelöwen, bis zum Tauchen mit weissen Haien.

4-5 . Tag Port Lincoln – Streaky Bay (ca. 300km) Besuchen Sie heute die Talia Höhlen und fahren Sie danach weiter entlang der Küste nach Streaky Bay; eine malerische Stadt bekannt für ihre unberührte Landschaft, lange Sandstrände, und spektakuläre Küste.

6 . Tag Streaky Bay – Ceduna (ca. 120km) Stoppen Sie auf Ihrem Weg nach Ceduna beim Acraman Creek Conservation Park, einem wichtigen Nahrungsgebiet für Küstenvögel, die vom Polarkreis kommen. Kurz vor Ihrem Tagesziel liegt der Laura Bay Conservation Park. Ein toller Wanderweg, hervorragende Bademöglichkeiten, eine zerklüftete Kalksteinküste und über 100 Arten von Busch- und Seevögeln erwarten Sie.

7 . Tag Ceduna – Nullarbor Roadhouse (300 km) Heute fahren Sie durch die Nullarbor-Wüste, eine flache, weit ausgedehnte und baumlose Karstwüste im südlichen Australien. Mit rund 200 000 km² ist diese das grösste Stück Kalkstein der Welt. Trotz der spärlichen Flora bietet die Strecke atemberaubende Landschaften und eine einzigartige Reise durch die Weiten Australiens.

8 . Tag Nullarbor Roadhouse – Eucla (ca. 200km) Auf Ihrer heutigen Strecke durch den Nullarbor Plains Nationalpark sieht man die abnehmende Vegetation und Baumbestand deutlich. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Aussichtspunkten mit Sicht auf die Great Australian Bight, oder einem Abstecher zur Koonalda Höhle, bevor Sie Ihr Tagesziel Eucla erreichen.

9 . Tag Eucla – Balladonia (ca. 495km) Nachdem Sie den Mittelpunkt zwischen Adelaide und Perth passieren, gelangen Sie an den malerischen Aussichtspunkt bei Madura mit Blick auf den Madura Pass und die Roe Plains. Zudem überqueren Sie heute, die gefühlt ins Nichts führende, mit 146.6 km längste, gerade Strasse Australiens.

10-11 . Tag Balladonia – Kalgoorlie (ca. 410km) Ihre Fahrt führt Sie vorbei am Afghan Rock sowie der Newman Rock Raststätte mit schöner Aussicht auf die Wälder, Gebirgszüge und Ebenen. Später erreichen Sie die Goldgräberstädte Kalgoorlie.

12 . Tag Kalgoorlie – Hyden (ca. 495km) Heute reisen Sie von Kalgoorlie auf dem Great Eastern Highway entlang der "Golden Pipeline", nach Hyden. Hier können Sie die bekannte wellenförmige Steinsformation des Wave Rock bestaunen.

13 . Tag Hyden – Perth (ca. 350km) Ihre letzte Tagesetappe bringt Sie vom Outback ins Stadtleben von Perth, wo Sie Ihren Mietwagen abgeben.