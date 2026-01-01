Great Ocean Road ab Melbourne

1 . Tag Melbourne – Apollo Bay (ca. 200 km) Sie übernehmen Ihren Mietwagen und fahren über Geelong an die Küste, wo Sie tollkühne Surfer beobachten können. Weiter geht es auf der schönen und kurvenreichen Great Ocean Road nach Apollo Bay.

2 . Tag Apollo Bay – Port Campbell (ca. 100 km) Heute fahren Sie durch den Great Otway Nationalpark, wo zahlreiche Koalas zuhause sind, zum Höhepunkte Ihrer Reise, der Felsformation der «Twelve Apostels».

3 . Tag Port Campbell - Port Fairy (ca. 110 km) Abwechslungsreiche Weiterfahrt vorbei an der London Bridge und dem The Grotto. Stoppen Sie beim Tower Hill Wildlife Reserve, einem Eldorado für Tierliebhaber.

4 . Tag Port Fairy - Robe (ca. 285 km) Die heutige Etappe führt Sie über die Grenze nach Südaustralien und weiter in den kleinen Ort Robe. Stoppen Sie in Mount Gambier beim Saphirblauen Blue Lake und dem Umpherston Sinkhole, einem Garten Eden.

5 . Tag Robe – Adelaide Hills (ca. 325 km) Heute fahren Sie entlang des Coorong Nationalparks und durch die Murray River Region in die Adelaide Hills.

6 . Tag Adelaide Hills – Adelaide (ca. 30 km) Den Morgen können Sie in den Adelaide Hills geniessen. Später fahren Sie nach Adelaide, wo Sie Ihren Mietwagen zurückgeben.