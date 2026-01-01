Byron Bay Reisen vom Spezialisten

Byron Bay Reiseguide: Leuchtturm, Surf und Buckelwale

Byron Bay ist Australiens wohl entspannteste Küstenstadt: ein einst alternatives Küstendorf im Nordosten von New South Wales, das sich seinen lässigen Charakter bis heute bewahrt hat. Wahrzeichen ist der weisse Leuchtturm von 1901 auf dem Cape Byron – dem östlichsten Punkt des australischen Festlands. Der Küstenwanderweg hinauf zum Kap gehört zum Schönsten, was die Region zu bieten hat: Unterwegs öffnen sich immer wieder Blicke auf geschwungene Buchten, und im Wasser zeigen sich oft Delfine und Meeresschildkröten.

Zugleich ist Byron Bay eines der bekanntesten Surfreviere Australiens. Am Spot The Pass brechen lange, gleichmässige Wellen, die besonders Longboarder schätzen; der Wategos Beach und der Main Beach direkt beim Ortszentrum eignen sich gut für erste Versuche mit einer der örtlichen Surfschulen. Wer festen Boden bevorzugt, erkundet das grüne Hinterland mit Regenwald-Nationalparks, Wochenmärkten und hübschen Dörfern wie Bangalow.

Ein besonderes Schauspiel bietet sich von etwa Juni bis November: Dann ziehen Buckelwale auf ihrer Wanderung der Küste entlang, und das Cape Byron zählt zu den besten Beobachtungspunkten des Landes – oft sind die Tiere direkt von Land aus zu sehen.

Dank des subtropisch milden Klimas ist Byron Bay ein Ganzjahresziel. Im australischen Sommer von Dezember bis Februar ist Hochsaison: warm, lebhaft und frühzeitig auszubuchen. Frühling und Herbst sind mild und deutlich ruhiger – der September verbindet angenehme Temperaturen mit der Walsaison und ist generell ein starker Monat für den Kontinent, wie unsere Übersicht der Reiseziele im September zeigt. Ausführliche Empfehlungen nach Regionen und Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Australien.

Byron Bay erreichen Sie über die Flughäfen Ballina oder Gold Coast; besonders schön ist der Ort als Etappe einer Küstenroute zwischen Sydney und Brisbane. Weitere handverlesene Unterkünfte der Region finden Sie bei unseren Hotels und Lodges in New South Wales – unsere Australien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.