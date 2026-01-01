New South Wales Ferien vom Spezialisten

Sydney ist die wohl schönste Hafenstadt der Welt und bietet den idealen Ausgangspunkt für Ferien-Ausflüge oder eine Städtereisen nach New South Wales. Sie liegt im australischen Bundesstaat New South Wales im Südosten des fünften Kontinents. Sydney ist das Bühnenbild für Stars wie die Harbour Bridge, Sydney Opera House oder die weltberühmten Strände wie Manly und Bondi Beach. Wenn Sie mutig sind, können Sie weitere unberührte weisse Sandstrandabschnitte an der über 2000 kilometerlangen Küste finden während Ihrer Ferien in New South Wales.

Zwei Fahrstunden westlich liegt das UNESCO-Welterbegebiet der Blue Mountains mit seinen unermesslichen Eukalyptus-Wäldern. Weiter westlich erreicht man die Bundeshauptstadt Canberra, die interessanterweise nach einem Architekturwettbewerb entstanden ist. Der Stadtentwurf weist eine Fülle geometrischer Formen auf, darunter konzentrische sechseckige und achteckige Straßenmuster. Westlich von Canberra beginnen die australischen Alpen allmählich ins Unendliche des Outbacks überzugehen. Kurz vor der nördlichen Grenze zum Bundesstaat Queensland ist Byron Bay der östlichste Punkt auf dem australischen Festland.

3'000 Kilometer entfernt, inmitten des Pazifischen Ozeans, ragt die wundervolle Lord Howe Island wie eine geheimnisvolle Felsnadel aus der Unermesslichkeit des Meeres auf. Die Insel ist ein kleines Stück Südsee in Australien. New South Wales ist der ‘first state’ Australiens – er überrascht mit einer beeindruckenden Vielfalt, einem hektischen Grossstadtleben, welches mit der Stille des Outbacks verschmelzen lässt. Es bietet sich auch deshalb an eine Städtereise zu machen durch New South Wales. Wir beraten Sie gerne für Ihre perfekten Ferien in New South Wales und dem restlichen Australien.

Das Exotische von Australien in New South Wales erleben

Bei Australien denken Sie an die schönsten Strände mit wuchtigen Wellen und vor allem das heisse Wetter in New South Wales. New South Wales bietet eine Vielfalt an trockenen Outbacks, feuchten Regenwald und auch hohe Berge, mit pulverisierendem Schnee bedeckt. Jetzt kommt das Exotische: Skifahren. Genau gehört Skifahren können Sie auch in Australien auf dem einfachklingenden Snowy Mountains mit guten Ski-Pisten und ausgezeichneter Übernachtungsinfrastruktur.