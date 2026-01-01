Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Alice Springs, Australia

Australien Fly & Drive vom Spezialisten

Hin und weg in Down Under

Fly & Drive ist nicht etwa ein weiterer angelsächsischer Einwanderer in unsere Sprachwelt, sondern Ihr Freipass für Unabhängigkeit und individuelles Reisen mit Mietfahrzeugen in Australien. Übernehmen Sie in Darwin einen 4WD-Campervan und brechen zum Abenteuertrip Ihres Lebens auf. Richtung Westen erreichen Sie die Kimberley Region, eine der letzten grossen Wildnis-Gebiete dieser Welt. Dank Ihres geländegängigen Fahrzeugs entdecken Sie diese unglaublich schöne Gegend abseits der Hauptstrasse und kommen so der einmaligen Flora und Fauna näher.

Wie wäre es mit einem grosszügigen Minivan, in dem die ganze Familie komfortabel kreuz und quer durch den charmanten Inselstaat Tasmanien reist? Wenn Sie sich für ein paar Tage in einer der grossen Metropolen wie Sydney oder Melbourne aufhalten und Sie gleichzeitig das attraktive Umland dieser Städte erkunden möchten, eignet sich ein kleiner, sparsamer City-Flitzer für Kurzausflüge. Und dann ist da noch der Traum vieler Australien-Reisender: Einmal quer durch den Kontinent im Wohnmobil.

Von Perth führt eine Route beispielsweise über das Weingebiet von Margaret River, macht einen Abstecher zu den Küstenstädtchen Albany und Esperance und geht letztlich in den legendären Highway 1, der ganz Australien umspannt, über. Durch die Halbwüste der Nullarbor Plain erreichen Sie nach über 3'000 Kilometern Abenteuer auf der Landstrasse letztlich Adelaide, die Hauptstadt des Bundesstaats South Australia.

Offerte
Fly & Drive
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Fly & Drive Australien

Sie bestimmen das Tempo

Ok, wir gestehen es ein: Die An- und Rückreise nach Australien ist lang. Je nach Zielflughafen beträgt die reine Flugzeit zwischen siebzehn und zweiundzwanzig Stunden. Aber die immense Distanz zwischen der Schweiz und Down Under muss nicht zwingend in einem Stück durchgeflogen werden. Lieben Sie asiatisches Essen? Dann wären Weltstädte wie Singapur, Bangkok oder Hong Kong attraktive Optionen für einen Zwischenstopp. Wenn Sie über Nordamerika reisen, stehen Städte wie Vancouver oder Los Angeles zur Auswahl.

Sind Sie mit einer Airline aus dem arabischen Raum unterwegs, bieten sich futuristische Städte wie Doha, Abu Dhabi oder Dubai an. Ein paar Tage Stopover bedeuten auch, dass Sie entspannt und ausgeruht in Australien ankommen und Ihre Ferien mit einem Mietfahrzeug danach unverzüglich antreten können. Fly & Drive Angebote bieten Ihnen alle Flexibilität, die Sie sich wünschen. Steigen Sie ein, fahren Sie los und geniessen Sie Ihre Reise.

Ein Roadtrip wie kein anderer

Da wir selbst regelmässig in Australien auf Achse sind, verfügen unsere Spezialisten über grosses Fachwissen. Sie stehen Ihnen auch mit konkreten und praktischen Reisetipps zur Seite. Sie sind noch nie mit einem Campervan unterwegs gewesen? Kein Problem, wir erklären Ihnen die Tricks und Kniffe, damit Sie bestens vorbereitet zu Ihrem Wunsch-Roadtrip aufbrechen können. Sie haben aus unserer Kollektion vorgeschlagener Mietwagenrundreisen eine Route gefunden, die Ihnen grundsätzlich zusagt, möchten sie aber verlängern oder etwas abkürzen?

Flexibilität ist Ihre Trumpfkarte, und so passen wir bestehende Reisevarianten sehr gerne nach Ihren Wünschen an. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin – wir freuen uns auf Sie.

Australien im Mietfahrzeug - Jeden Tag neue Abenteuer erleben

Australien ist wie gemacht für Individualisten. Reisende, die genau wissen, was sie in ihren Ferien möchten, sind in Down Under in einem Traumland angelangt. Sei es auf dem Stewart Highway von der Opalhauptstadt Coober Pedy in die Unendlichkeit des australischen Outbacks fahren, eine atemberaubende Geländewagentour in die ursprüngliche Wildnis der Cape York Halbinsel nördlich von Cairns oder eine Familienreise im komfortablen Motorhome.

Fly & Drive ist die Kurzbeschreibung für unvergessliche Abenteuer auf den Landstrassen, Highways und Outback-Tracks in einem der faszinierendsten Länder der Welt. Unsere Spezialisten freuen uns darauf, schon bald Ihren ganz persönlichen Reisetraum in Ihre Traumreise zu verwandeln.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren