Australien Bahnreisen vom Spezialisten
Mit dem Zug quer durch den Kontinent
Indian Pacific von Adelaide nach Perth
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Perth
Highlights: Stopp in der Geisterstadt Cook, Die Räder des Zuges drehen weiter für die nächsten 600 km
3 Tage / 2 Nächte
Indian Pacific von Adelaide nach Sydney
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Sydney
Highlights: Outback , Ländliche New South Wales, Millionenstadt Sydney
2 Tage / 1 Nächte
Indian Pacific von Perth nach Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Adelaide
Highlights: Besichtigung eines Goldgräberort, Nullarbor Ebene, Stopp in der Geisterstadt Cook
3 Tage / 2 Nächte
Indian Pacific von Perth nach Sydney
ab CHF 2214.– / pro Person
ab Perth bis Sydney
Highlights: Super Pit Mine & Geisterstadt Cook, Weingenuss im Barossa Valley, Silberstadt Broken Hill, Blue Mountains...
4 Tage / 3 Nächte
Indian Pacific von Sydney nach Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Sydney bis Adelaide
Highlights: Sydney in Richtung Westen, Blue Mountains und das Outback, Grandiosen Sonnenaufgang
2 Tage / 1 Nächte
Indian Pacific von Sydney nach Perth
Preis auf Anfrage
ab Sydney bis Perth
Highlights: Blue Mountains und das Outback, Erkunden Sie Broken Hill
4 Tage / 3 Nächte
The Ghan - Adelaide bis Darwin
ab CHF 2034.– / pro Person
ab Adelaide bis Darwin
Highlights: Sonnenaufgang im Outback, Nitmiluk-Schlucht Bootstour oder Helikopterflug, Gourmet-Mahlzeiten an Bord,...
3 Tage / 2 Nächte
The Ghan Expedition
ab CHF 2934.– / pro Person
ab Darwin bis Adelaide
Highlights: Nitmiluk-Schlucht, Untergrundstadt Coober Pedy, Erlesene Weine & Getränke, Flinders Ranges
4 Tage / 3 Nächte
The Ghan von Adelaide bis Alice Springs
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights: Endlosen Gebiete des Aborigine-Landes, Northern Territory
2 Tage / 1 Nächte
The Ghan von Alice Springs bis Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Alice Springs bis Adelaide
Highlights: Durch die Wüste in den Sonnenuntergang, Nach 23 Stunden Fahrt eintreffen in Adelaide
2 Tage / 1 Nächte
The Ghan von Alice Springs bis Darwin
Preis auf Anfrage
ab Alice Springs bis Darwin
Highlights: Verlassen vom Red Centre, Goldminenstadt Tennant Creek, Gegen Abend Darwin
2 Tage / 1 Nächte
The Ghan von Darwin bis Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Darwin bis Adelaide
Highlights: Verlassen Sie Darwin in Richtung Süden, Nitmiluk Nationalpark, Red Centre , Durch die Wüste in den...
3 Tage / 2 Nächte
The Ghan von Darwin bis Alice Springs
Preis auf Anfrage
ab Darwin bis Alice Springs
Highlights: 4 Stunden Fahrt erreichen Sie Katherine, Nitmiluk Nationalpark, Red Centre
2 Tage / 1 Nächte
Bahnreisen in Australien
Mit dem «Ghan» auf den Spuren der Pioniere
«Ghan» ist eine Abkürzung für Gastarbeiter aus Afghanistan, die im späten 19. Jahrhundert nach Australien geholt wurden, um beim Bau der ursprünglichen Bahnverbindung von Adelaide nach Alice Springs mitzuhelfen. Diese an die unerbittlichen Strapazen der Wüste gewöhnten Arbeiter brachten Kamele mit, welche anstelle von Lastwagen den Lastentransport für die Konstruktion der Trasse übernahmen. Die heute noch genutzte Streckenführung von Adelaide über die Opalhauptstadt Coober Pedy und Marla nach Alice Springs im Zentrum des Landes wurde im August 1929 erstmals mit einem Personenzug befahren.
Seit Januar 2004 ist die Weiterreise von Alice Springs nach Norden über Tennant Creek und Katherine nach Darwin möglich. Dieses gigantische Infrastrukturprojekt war selbst im 21. Jahrhundert noch eine Pionierleistung und wurde in Australien entsprechend gefeiert. Diese Eisenbahnverbindung hat neben dem Personenverkehr ebenfalls ermöglicht, dass grössere Frachtmengen auf dem Schienenweg nach Nordaustralien transportiert werden. Vom Tiefseehafen Darwin bestehen nämlich wichtige Verkehrsverbindungen zu asiatischen Handelspartnern Australiens. Heute durchquerte der «Ghan» Personenzug den Kontinent von Nord nach Süd in rund 50 Stunden Reisezeit.
Von Ost nach West an Bord des «Indian Pacific»
Im Verhältnis zu seinem älteren Bruder «The Ghan» ist der «Indian Pacific» geradezu ein Newcomer: Zum ersten Mal durchquerte der Zug am 23. Februar 1970 den australischen Kontinent von Ost nach West. Diese einmalige Bahnverbindung ist noch immer eine von wenigen wirklich transkontinentalen Bahnachsen weltweit. In der endlos scheinenden Nullarbor Plain, die Teile Südaustraliens und Westaustraliens entlang der Südküste bedeckt, befährt der «Indian Pacific» die längste gerade Bahnstrecke überhaupt: Auf sagenhaften 478 Kilometern weist die Trasse nicht ein einziges Grad Krümmung auf – ein Weltrekord.
Auf seiner Reise vom Pazifischen zum Indischen Ozean durchfahren Gäste die Küstenebene von Sydney, die magischen Blue Mountains, Teile des Outbacks der Bundesstaaten New South Wales, South Australia und Western Australia bevor es über den Hügelzug der Darling Ranges und durchs Avon Valley in die westaustralische Hauptstadt Perth geht.
Australien Bahnreisen - Komfort und Kulinarik auf Schienen
Wer mit einem australischen Langstreckenzug unterwegs ist, durchquert zwar einige der unwirtlichsten Landschaften des fünften Kontinents. An Bord der Züge geniessen Gäste jedoch klimatisierten Komfort, luxuriöse Schlafkabinen mit eigenem kleinem Badezimmer sowie ein Bordrestaurant und einen Salon-Wagen. Die Mahlzeiten, welchen von talentierten Köchen in unvorstellbar kleinen Bordküchen auf die Teller gezaubert werden, sind von höchster Restaurant-Qualität. Das Menu wird lokal verfügbaren, erstklassigen Zutaten angepasst und nach saisonalen Einflüssen entsprechend gestaltet. Eine exzellente Weinselektion ergänzt das hochstehende Kulinarik-Angebot an Bord.
– Neben den beiden transkontinentalen Zugverbindungen verkehrt entlang Australiens Ostküste der «Spirit of Queensland» zwischen Brisbane, Towsnville und Cairns und von Melbourne nach Adelaide besteht eine tägliche Verbindung mit dem «Overland». Bahnfahren in Australien ist eine gemächliche und genussreiche Reiseart. Geniessen Sie einen Urlaub von unvorstellbaren Ausmassen vor, denn die legendären Langstreckenzüge führen Sie tief in das Herz Australiens.
Geniessen Sie den Komfort Ihrer privaten Kabine, verlieren Sie sich im Gespräch mit neu gefundenen Reisebegleitern oder schauen Sie einfach aus dem Fenster und lassen Sie sich von der sich ständig verändernden Landschaft inspirieren. Wir beraten Sie gerne, wenn auch Sie aus dem vielseitigen Angebot für Bahnreisen in Australien auswählen möchten.
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