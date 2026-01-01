Tasmania Hike & Drive ab Hobart

1 . Tag Hobart - Huon Valley (ca. 45 km) Nach der Übernahme Ihrers Mietwagens fahren Sie nach Süden zum Huon Valley.

2-3 . Tag Huon Valley - Hamilton (ca. 135 km) Besuchen Sie am Vormittag den Tahune Airwalk für eine spektakuläre Aussicht über die Baumwipfel. Später fahren Sie in nordwestlicher Richtung nach Hamilton, wo Sie zwei Nächte auf einer Schaffarm verbringen. Nutzen Sie den freien Tag um den Mount Field Nationalpark mit seinen zahlreichen Wanderwegen und Wasserfällen zu erkunden.

4 . Tag Hamilton - Queenstown (ca. 190 km) Die heutige Etappe führt am Lake St Clair vorbei. Stoppen Sie für einen Spaziergang, bevor es kurvig und durch dichte Wälder nach Queenstown an der Westküste geht.

5-6 . Tag Queenstown - Cradle Mountain (ca. 120 km) Sie fahren heute in Richtung Zeeehan und Rosebery um entlang einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, zu den höchsten Wasserfällen von Tasmanien, den Montezuma Falls, zu wandern. Anschliessend fahren Sie für zwei Nächte in die Cradle Mountains. Eine anspruchsvolle Wanderung auf dem ersten Teil des berühmten Overland-Tracks wird mit einer herrlichen Aussicht über die Gebirskette und den Dove Lake belohnt.

7-8 . Tag Cradle Mountain - Stanley (ca. 185 km) Heute lohnt sich ein Stopp beim Table Cape, wo Sie vom Aussichtspunkt zum Leuchtturm und zurück spazieren können, bevor Sie nach Stanley für die nächsten zwei Nächte fahren. Den Rundwanderung auf der Nuss können Sie zu Fuss oder mit dem Sessellift erreichen.

9 . Tag Stanley - Launceston (ca. 230 km) Via Sheffield mit kunstvollen Wandmalereien fahren Sie zur Cataract Schluct in Launceston, wo Sie bei einem Spaziergang auf Wallabies und Pfaue treffen können.

10-11 . Tag Launceston – Freycinet N.P. (ca. 265 km) Stoppen Sie heute bei den kaskadeartigen St. Columba Wasserfällen und anschliessend in der Bay of Fires mit ihren weissen Sandstränden und von rotem Moos überzogenen Felsen. Entlang der Küste erreichen Sie den Freycinet Nationalpark, wo Sie zwei Nächte bleiben um im Park zu wandern.

12-13 . Tag Freycinet N.P. - Triabunna (ca. 115 km) Weiter geht es entlang der Küste nach Triabunna für zwei weitere Nächte. Hier unternehmen Sie einen geführten Tagesausflug nach Maria Island mit Ihren aussergewöhnlichen Landschaften, einer reichen Tierwelt und einer faszinierenden Geschichte.

14 . Tag Triabunna - Hobart (ca. 90 km) Abhängig von der Zeit, lohnt sich heute der Abstecher nach Port Arthur, um mehr über die Geschichte der ehemaligen Sträflingskolonie zu erfahren. Anschliessend fahren Sie zurück nach Hobart, wo Sie Ihren Mietwagen zurückgeben.