Gold, Wellness & Wildlife ab Melbourne

1 . Tag Melbourne – Walhalla (ca. 190km) Nach der Übernahme Ihres Mietwagens fahren Sie in Richtung Walhalla. Walhalla war einst eine der reichsten Städte Australiens mit über 4000 Goldsuchern; heute scheint es jedoch als wäre die Zeit stillgestanden. Erkunden Sie die Goldgräberstadt auf eigene Faust und tauchen Sie in die Geschichte des Ortes ein, oder geniessen Sie eine Fahrt mit der Walhalla Goldfields Railway durch die atemberaubende Landschaft der Southern Alps.

2 . Tag Walhalla - Metung (ca. 195km) Heute führt Sie die Reise vom Landesinnern in Walhalla an die Küste des The Lakes National Park. Vorbei an malerischen Dörfern und verschiedenen Landschaften fahren Sie via Rosedale, Sale und weiter nach Bairnsdale. Halten Sie in Bairnsdale beim Krowathunkoolong Keeping Place um mehr über die Ureinwohnder, den Stamm der Gunnai /Kurnai zu erfahren, bevor Sie Ihre Weiterreise antreten. Am Ende der Great Alpine Road erreichen Sie das Bilderbuchdorf Metung, welches auf einer sandigen Halbinsel des Gippsland Sees liegt.

3 . Tag Gippsland Lakes Coastal Park Erkunden Sie heute den Gippsland Lakes Coastal Park mit dem Boot oder im eigenen Fahrzeug. Es erwartet Sie über 100 Kilometer unberührte Küste und grünes Hinterland.

4 . Tag Metung – Foster (ca. 225km) Heute fahren Sie in westlicher Richtung durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Halten Sie in Sale um die La Trobe Swing Bridge zu bestaunen und fahren Sie dann weiter nach Foster, Ihrem Tagesziel.

5 . Tag Wilsons Promontory NP Besuchen Sie den artenreichen Wilsons Promentory Nationalpark, welcher bekannt für seine Bewohner, die grauen Riesenkängurus, Opossums, und den Wombats ist.

6 . Tag Foster – Phillip Island (ca. 110km) Heute erwartet Sie eine abwechslungsreiche Fahrt von attraktiven Badeorten, Fischerhäfen, spektakulären Ausblicken, und unberührten Strände bis zu interessanten Naturattraktionen. Der Bunurong Coastal Drive wird nicht um sonst die Mini-Version der Great Ocean Road genannt. Über eine Brücke bei San Remo gelangen Sie nach Phillip Island.

7 . Tag Phillip Island Erkunden Sie heute Phillip Island, welche bekannt für die allabendliche Pinguinparade ist und wunderschöne Spaziergänge, bei welchen Sie Koalas sichten können.

8 . Tag Phillip Island – Mornington Peninsula (ca. 110km) Über die Brücke fahren Sie zurück aufs Festland, wo Sie die Westernport Bay umfahren und auf die Mornington Peninsula gelangen. Gniessen Sie den Nachmittag auf einem der Weingüter, besuchen Sie eine Destillerie oder Brauerei, oder machen Sie sich einen entspannten Nachmittag in den Morington Peninsula Hot Springs. Ihr Tagesziel Flinders liegt im Süden der Insel.

9 . Tag Mornington Peninsula – Melbourne (ca. 75km) Nutzen Sie den Vormittag, um die Mornington Peninsula zu entdecken oder Stoppen Sie im Küstenort St Kilda, bevor Sie Ihre Rückreise nach Melbourne antreten, wo Ihre Mietwagenrundreise endet.