Great Western Explorer - Perth bis Darwin ab Perth

1 . Tag Perth - Cervantes (ca. 200 km) Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Nach Ihrer Mietwagenübernahme fahren Sie zu den mystischen Kalksteinsäulen der Pinnacles im Nambung Nationalpark.

2-3 . Tag Cervantes - Kalbarri (ca. 380 km) Heute steht Ihnen eine abwechslungsreiche Fahrt entlang des Indian Ocean Drives nach Kalbarri bevor. Am Folgetag haben Sie den ganzen Tag Zeit, den imposanten Kalbarri Nationalpark mit seiner Schluchtenlandschaft zu erkunden.

4-5 . Tag Kalbarri – Monkey Mia (ca. 400 km) Via Hamelin Pool und den Shark Bay Marine Park fahren Sie weiter nach Monkey Mia, bekannt für seine wilden Delfine. Nehmen Sie an einer Bootsfahrt zur Dugong- und Delfinbeobachtung teil oder an einem geführten Ausflug in den spektakulären Francois Peron Nationalpark.

6 . Tag Monkey Mia – Carnarvon (ca. 360 km) Die heutige Etappe führt Sie weiter Richtung Norden nach Carnarvon, einem kleinen Städtchen am Meer.

7-8 . Tag Carnarvon – Coral Bay (ca. 245 km) Sie fahren weiter nach Coral Bay, einem beliebten kleinen Ferienort am Ningaloo- Riff. In Coral Bay haben Sie die Möglichkeit, das Ningaloo Reef direkt vom Strand her zu entdecken. Ein Schnorchel- oder Tauchausflug darf auf keinen Fall fehlen.

9-10 . Tag Coral Bay – Karratha – Port Hedland (ca. 765 km) Am 8. Tag reisen Sie weiter zum regionalen Wirtschaftszentrum Karratha. Tags darauf fahren Sie entlang des North West Coastal Highways nach Port Hedland, einer wichtigen Hafenstadt.

11-13 . Tag Port Hedland – Broome (ca. 605 km) Die längere Fahrt auf dem bestens ausgebauten Highway führt Sie zur Perlenstadt Broome. Der 11. und der 12. Tag stehen zu Ihrer freien Verfügung in Broome und am berühmten Cable Beach.

14 . Tag Broome – Fitzroy Crossing (ca. 400 km) Heute dringen Sie in eine der ursprünglichsten und wildesten Gegenden Australiens vor. Die Kimberly-Region nimmt die zehnfache Fläche der Schweiz ein und ist die Heimat von gerade mal 20'000 Einwohnern.

15 . Tag Fitzroy Crossing – Halls Creek (ca. 290 km) Wir empfehlen Ihnen eine Bootstour durch die Geikie Gorge. Machen Sie bei Halls Creek einen Abstecher zur Millionen Jahre alten «China Wall».

16-17 . Tag Halls Creek – Lake Argyle (ca. 435 km) Sie reisen durch karge Outbacklandschaft zum Lake Argyle. Während einer Sonnenuntergangsbootsfahrt sehen sie die regionale Tierwelt und traumhafte Landschaftsbilder.

18-19 . Tag Lake Argyle – Katherine (ca. 520 km) Vorbei an den Nationalparks von Keep River und Gregory erreichen Sie Katherine und den Nitmiluk Nationalpark, welcher Sie am nächsten Tag mit einer Bootsfahrt durch die imposante 12 km lange Schluchtenlandschaft erwartet.

20-21 . Tag Katherine – Kakadu N.P. (ca. 260 km) Sie fahren heute zum grössten Nationalpark Australiens, dem Kakadu Nationalpark. Während einer Bootsfahrt auf dem bekannten Yellow Water Billabong erleben Sie die Tierwelt des tropischen Nordens. Der Besuch des Nourlangie und Ubirr Rock, mit ihren interessanten Felsmalereien der australischen Ureinwohner, lohnt sich.

22 . Tag Kakadu N.P. – Darwin (ca. 310 km) Stoppen Sie auf Ihrem Weg nach Darwin beim Aboriginal Cultural Centre und den Mary River Wetlands. In Darwin endet Ihre Mietwagenrundreise mit der Rückgabe des Mietwagens.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.