Queensland's Hinterland ab Brisbane

1-2 . Tag Brisbane – Glass House Mountains (ca. 85 km) Nach der Fahrzeugübernahme fahren Sie zur Gebirgskette der Glass House Mountains, mit schroffen Vulkanbergen, welche sich im Hinterland der Sunshine Coast befinden und zum Wandern einladen.

3-4 . Tag Glass House Mountains – Bundaberg (ca. 320 km) Heute fahren Sie nach Bundaberg, der Heimat des Bundaberg Rums. Statten Sie der Rumbrennerei oder dem «Mon Repos Turtle Centre», bei welchem Schildkröten von November bis März nisten einen Besuch ab.

5 . Tag Bundaberg – Rockhampton (ca. 300 km) Der heutige Tag führt Sie via Gladstone nach Rockhampton, dem Zentrum der Rinderfarmen. Besuchen Sie die Capricorn Caves unweit von Rockhampton.

6-7 . Tag Rockhampton - Eungella N.P. (ca. 420 km) Die Fahrt geht weiter nordwärts zum Eungella Nationalpark, welcher die Besucher mit seinen ausgeprägten tropischen Regenwäldern und einer grossen Vielfalt an Flora und Fauna überrascht. Auf einer der vielen Wanderrouten können Sie endemische Tiere, mit etwas Glück auch den Platypus (Schnabeltier) in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten.

8-9 . Tag Eungella N.P. – Charters Towers (ca. 490 km) Nach Ihrem Aufenthalt im Küsten Nationalpark geht es nun wieder zurück ins Hinterland nach Charters Towers. Diese Ortschaft war lange eine Goldgräberstadt und auch heute noch sind Relikte aus dieser Zeit zu sehen.

10-11 . Tag Charters Towers – Undara (ca. 380 km) Sie fahren durch ausgedehntes Landwirtschaftsland weiter zum Undara Volcanic Nationalpark mit seinen rund 164 erloschenen Vulkanen. Auf einer Tour am Vormittag erfahren Sie mehr über die vulkanische Natur und die Entstehung der Lavaröhren. Am späteren Nachmittag erkunden Sie mit einer Tour die tierischen Bewohner des Nationalparks gefolgt von einem schönen Sonnenuntergang.

12-13 . Tag Undara – Atherton Tablelands (ca. 195 km) Die Reise führt Sie in die Atherton Tablelands, welche ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Die imposanten Regenwälder befinden sich hauptsächlich an den steil abfallenden Hängen zur Küste. Die Atherton Tablelands beherbergen eine sehr abwechslungsreiche Landschaft und Kultur sowie unter anderem den Crater Lakes Nationalpark mit den beiden Kraterseen Lake Eacham und Lake Barrine.

14 . Tag Atherton Tablelands – Cairns (ca. 80 km) Stoppen Sie auf der letzten Etappe beim Curtain Fig Nationalpark, um die riesigen Würgefeige-Pflanzen zu bewundern. Anschliessend erreichen Sie Cairns, wo Ihre Mietwagenrundreise endet.