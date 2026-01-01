Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Brisbane, Australia

Brisbane Hotels vom Spezialisten

Reisen in die Sonnenmetropole von Australien

Sunshine State – so nannte sich Queensland früher in der Tourismuswerbung. Und die Beschreibung passt noch immer bestens für einen Aufenthalt in den schönen Hotels in Brisbane. Die zwei Millionen Einwohner Brisbanes geniessen knapp 3'000 Sonnenstunden pro Jahr. In der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland wird Freizeit grossgeschrieben, was auch Reisende sehr schnell bemerken und sich in ihren Brisbane Ferien davon leiten lassen. Südlich des Stadtzentrums, auf der gegenüberliegenden Seite des Brisbane River liegt South Bank.

South Bank ist mit seinen Siebzehn Hektar üppiger Parklandschaft, erstklassigen Restaurants und sogar einem Badestrand die erste Adresse zum Entspannen und Geniessen in der Millionenmetropole. Brisbane ist ein idealer Ausgangspunkt, um mit einem Mietwagen oder Campervan die Ostküste Australiens zu bereisen. In südlicher Richtung liegt die grandiose Hafenstadt Sydney, und 1'800 Kilometer nördlich erreicht man Cairns, einen Ausgangspunkt zum Great Barrier Reef. Unsere Australien-Spezialisten beraten Sie gerne für Ihre nächste Reise nach Down Under.

Spicers BalfourHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Brisbane
Das im trendigen Stadtteil New Farm gelegene Boutique-Hotel ist unweit des Stadtzentrums und ca. 12 km vom Flughafen...
The Calile HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 415.– / pro Person
Brisbane
Grosse Hotels haben Geschichten, die über die Bereitstellung eines Bettes für die Nacht hinausgehen - sie bieten...
Amora Hotel BrisbaneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Brisbane
Das Amora Brisbane ist ein 5-Sterne-Luxushotel mit geräumigen Zimmern und Suiten. Das Hotel liegt an erstklassiger...
Mercure King Gorge SquareHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 105.– / pro Person
Brisbane
Im Herzen von Brisbane ist das Mercure Brisbane King George Square von Theatern, Boutiquen und Nachtclubs umgeben.
Adina Apartment Hotel Brisbane Anzac SquareHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 81.– / pro Person
Brisbane
Mit Blick auf die Gedenkgärten am Anzac Square und direkt gegenüber dem Hauptbahnhof von Brisbane liegt das Adina...
Ibis - Elizabeth StreetHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 77.– / pro Person
Brisbane
Das Ibis Styles Brisbane liegt im Herzen von Brisbane und bietet einen ungehinderten Blick auf den Brisbane River und...

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren