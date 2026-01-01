Great Western Explorer - Perth bis Broome ab Perth

1 . Tag Perth - Cervantes (210 km) Mietwagenübernahme und Fahrt zu den mystischen Kalksteinsäulen der Pinnacles.

2 . Tag Cervantes - Kalbarri (380 km) Heute steht Ihnen eine abwechslungsreiche Fahrt entlang des Indian Ocean Drives nach Kalbarri bevor.

3 . Tag Kalbarri Nationalpark Sie haben den ganze Tag Zeit den Kalbarri Nationalpark mit seiner imposanten Schluchtenlandschaft zu erkunden.

4 . Tag Kalbarri - Monkey Mia (400 km) Am nächsten Tag geht die Fahrt weiter in den Shark Bay Marine Park und nach Monkey Mia.

5 . Tag Monkey Mia - Carnarvon (360 km) Diese heutige Etappen führt Sie nach Carnarvon, einem Zetrum für den Obst- und Gemüseanbau Australiens.

6 . Tag Carnarvon - Coral Bay (240 km) Sie fahren weiter durch die schier endlose Weite nach Coral Bay im äussersten Nordwesten des Landes.

7 . Tag Coral Bay In Coral Bay haben Sie die Möglichkeit das Ningaloo Reef zu entdecken. Ein Schnorchel- oder Tauchausflug darf auf keinen Fall fehlen.

8-9 . Tag Coral Bay - Karratha - Port Hedland (770 km) Am 8. Tag reisen Sie weiter zum regionalen Wirtschaftszentrum Karratha. Tags darauf fahren Sie entlang des North West Coastal Highway nach Port Hedland, einer eindrücklichen Hafenstadt.

10 . Tag Port Hedland - Broome (620 km) Längere Fahrt auf dem bestens ausgebauten Highway zur Perlenstadt Broome, welche als Tor zur magischen Wildnis der Kimberley Region bezeichnet wird.

11 . Tag Broome Heute endet Ihre Rundreise mit der Rückgabe Ihres Mietwagens.