Great Western Explorer - Perth bis Broome ab Perth
Great Western Explorer - Perth bis Broome ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights:
- Fahrt entlang des Indian Ocean Drives
- Kalbarri Nationalpark
- Shark Bay Marine Park
- Coral Bay
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Cervantes (210 km)
Mietwagenübernahme und Fahrt zu den mystischen Kalksteinsäulen der Pinnacles.
2. Tag Cervantes - Kalbarri (380 km)
Heute steht Ihnen eine abwechslungsreiche Fahrt entlang des Indian Ocean Drives nach Kalbarri bevor.
3. Tag Kalbarri Nationalpark
Sie haben den ganze Tag Zeit den Kalbarri Nationalpark mit seiner imposanten Schluchtenlandschaft zu erkunden.
4. Tag Kalbarri - Monkey Mia (400 km)
Am nächsten Tag geht die Fahrt weiter in den Shark Bay Marine Park und nach Monkey Mia.
5. Tag Monkey Mia - Carnarvon (360 km)
Diese heutige Etappen führt Sie nach Carnarvon, einem Zetrum für den Obst- und Gemüseanbau Australiens.
6. Tag Carnarvon - Coral Bay (240 km)
Sie fahren weiter durch die schier endlose Weite nach Coral Bay im äussersten Nordwesten des Landes.
7. Tag Coral Bay
In Coral Bay haben Sie die Möglichkeit das Ningaloo Reef zu entdecken. Ein Schnorchel- oder Tauchausflug darf auf keinen Fall fehlen.
8-9. Tag Coral Bay - Karratha - Port Hedland (770 km)
Am 8. Tag reisen Sie weiter zum regionalen Wirtschaftszentrum Karratha. Tags darauf fahren Sie entlang des North West Coastal Highway nach Port Hedland, einer eindrücklichen Hafenstadt.
10. Tag Port Hedland - Broome (620 km)
Längere Fahrt auf dem bestens ausgebauten Highway zur Perlenstadt Broome, welche als Tor zur magischen Wildnis der Kimberley Region bezeichnet wird.
11. Tag Broome
Heute endet Ihre Rundreise mit der Rückgabe Ihres Mietwagens.
Mietwagenrundreise 11 Tage ab Perth bis Broome
- - Hotels gemäss Detailprogramm
- - 2 Frühstücke
- - Australien Strassenatlas
- - Mietwagen Ihrer Wahl
- - Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
- - Nicht erwähnte Mahlzeiten
- - Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig
- - Die Kilometerangaben können je nach persönlicher Route variieren
- - Anzahl benötigte Mietwagentage: 11
- Diese Reise wird auch von Broome nach Perth angeboten. Preise und genaue Route geben wir Ihnen gerne bekannt.
Preise
11 Tage / 10 Nächte Preis auf Anfrage