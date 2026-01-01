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Melbourne, Australia

Melbourne Hotels vom Spezialisten

Die lebenswerteste Stadt der Welt

Die zweitgrösste Stadt Australiens und Hauptstadt des Gliedstaats Victoria liegt ganz im Süden des Kontinents. Sie scheint auf den ersten Blick europäisch mit Arkaden, prächtigen Sandsteinbauten, Cafés und Restaurants zu sein. Deshalb suchen wir für Ihre Ferien das am besten gelegene Hotel in Melbourne. Vielleicht sind es auch die vier Saisons, die zu diesem Eindruck beitragen, dennoch ist Melbourne anders. Überbleibsel von englischem Kolonialismus gesellen sich zu Chinatown, das griechische Viertel und das Quartier der Vietnamesen sind nicht weit voneinander entfernt.

Kulinarisch ist die Stadt wegen ihrer kosmopolitischen Ausrichtung ein Mekka für Gourmets; die Anzahl Restaurants überlässt einem die Qual der Wahl. Zahlreiche Parks und Gärten laden auch mitten in der City zum Innehalten ein, bevor es wieder in die Shopping Malls in der Collins oder Swanston Street geht. Wir beraten Sie gerne über einen Aufenthalt auf Ihrer Australien-Reise in Melbourne.

Crown MetropolHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Oakwood Premier MelbourneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 73.– / pro Person
Melbourne
Das in Southbank gelegene Oakwood Premier Melbourne verbindet die Annehmlichkeiten eines Hotels mit dem modernen...
Crown TowersHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Adina Apartment Hotel MelbourneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 107.– / pro Person
Melbourne
Das Hotel befindet sich im Herzen der australischen Kulturhauptstadt Melbourne. Es liegt ideal und in Gehdistanz zum...
Rendezvous Hotel MelbourneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das Hotel befindet sich direkt im Herzen des Geschäftsviertels von Melbourne und liegt nur wenige Gehminuten von...
Crown PromenadeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Vibe Hotel MelbourneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das neu eröffnete Vibe Hotel Melbourne liegt inmitten der Innenstadt von Melbourne, nur wenige Schritte von...
Batman's Hill on CollinsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das Mittelklassehotel liegt im pulsierenden Stadtzentrum, gegenüber der Southern Cross Station, in einem...
Rydges MelbourneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 90.– / pro Person
Melbourne
Das Rydges Melbourne liegt im pulsierenden Herzen des Theaterviertels. Chinatown, exklusive Boutiquen und die Bourke...
Quincy HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 93.– / pro Person
Melbourne
Das Quincy Hotel ragt 29 Stockwerke hoch in die Skyline von Melbourne und liegt im Herzen der Stadt an der Flinders...

Beste Reisezeit

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