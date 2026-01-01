Melbourne Hotels vom Spezialisten
Die lebenswerteste Stadt der Welt
Crown Metropol
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Oakwood Premier Melbourne
ab CHF 73.– / pro Person
Melbourne
Das in Southbank gelegene Oakwood Premier Melbourne verbindet die Annehmlichkeiten eines Hotels mit dem modernen...
Crown Towers
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Adina Apartment Hotel Melbourne
ab CHF 107.– / pro Person
Melbourne
Das Hotel befindet sich im Herzen der australischen Kulturhauptstadt Melbourne. Es liegt ideal und in Gehdistanz zum...
Rendezvous Hotel Melbourne
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das Hotel befindet sich direkt im Herzen des Geschäftsviertels von Melbourne und liegt nur wenige Gehminuten von...
Crown Promenade
ab CHF 92.– / pro Person
Melbourne
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei...
Vibe Hotel Melbourne
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das neu eröffnete Vibe Hotel Melbourne liegt inmitten der Innenstadt von Melbourne, nur wenige Schritte von...
Batman's Hill on Collins
Preis auf Anfrage
Melbourne
Das Mittelklassehotel liegt im pulsierenden Stadtzentrum, gegenüber der Southern Cross Station, in einem...
Rydges Melbourne
ab CHF 90.– / pro Person
Melbourne
Das Rydges Melbourne liegt im pulsierenden Herzen des Theaterviertels. Chinatown, exklusive Boutiquen und die Bourke...
Quincy Hotel
ab CHF 93.– / pro Person
Melbourne
Das Quincy Hotel ragt 29 Stockwerke hoch in die Skyline von Melbourne und liegt im Herzen der Stadt an der Flinders...
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