Kangaroo Island Reisen vom Spezialisten

Anreise und unterwegs auf der Insel

Kangaroo Island liegt südwestlich von Adelaide vor der Fleurieu-Halbinsel. Die Überfahrt erfolgt üblicherweise mit der Autofähre ab Cape Jervis nach Penneshaw, alternativ bestehen Flugverbindungen ab Adelaide nach Kingscote, dem Hauptort der Insel. Wer mit einem Mietwagen übersetzt oder vor Ort eines übernimmt, ist am flexibelsten: Die Sehenswürdigkeiten verteilen sich über die ganze Insel, und einen öffentlichen Verkehr gibt es praktisch nicht.

Die Distanzen wirken auf der Karte kleiner, als sie sich anfühlen. Ein Teil der Verbindungen – gerade Richtung Westen – führt über unbefestigte Schotterpisten. Klären Sie deshalb vor der Buchung, ob Ihr Mietwagenvertrag Fahrten auf unbefestigten Strassen abdeckt. Fahrten in der Dämmerung und nach Einbruch der Dunkelheit meiden Sie besser, weil dann besonders viele Tiere unterwegs sind.

Wann Sie am besten reisen

Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Der australische Sommer von Dezember bis Februar ist trocken und warm, zugleich Hauptsaison mit australischen Schulferien – Unterkünfte sind dann früh ausgebucht. Frühling (September bis November) und Herbst (März bis Mai) gelten als guter Kompromiss: mildere Temperaturen, weniger Betrieb, im Frühling zusätzlich grüne Landschaft und Wildblumen.

Die Wintermonate Juni bis August sind kühler, windiger und niederschlagsreicher, dafür ruhig; einzelne Betriebe schränken ihr Angebot dann ein. Tiere lassen sich das ganze Jahr über beobachten – am aktivsten sind sie am frühen Morgen und gegen Abend.

Für wen sich Kangaroo Island eignet

Die Insel passt zu Reisenden, die Natur, Tierbeobachtung und Weite suchen und bereit sind, selbst zu fahren. Neben der Tierwelt prägen Küstenformationen, Sanddünen wie die Little Sahara, Eukalyptuswald und Farmland das Bild. Im Westen liegt mit dem Flinders-Chase-Nationalpark das grösste Schutzgebiet der Insel, dort befinden sich auch die Felsformationen Remarkable Rocks und Admirals Arch; an der Seal Bay lebt eine Seelöwenkolonie.

Regionale Produkte sind ein eigenes Thema: Honig, Meeresfrüchte, Wein und Spirituosen lassen sich vielerorts direkt bei den Produzenten probieren. Weniger geeignet ist Kangaroo Island für Badeferien, Nachtleben oder Shopping – das Meer ist rau und kühl, die Infrastruktur bewusst klein gehalten. Auch wer nur einen Tagesausflug ab Adelaide einplant, sieht wenig; zwei bis drei Nächte sind ein realistischeres Minimum.

Beachten Sie, dass Teile des Inselwestens in der Vergangenheit von Buschbränden betroffen waren – zum aktuellen Zustand einzelner Gebiete und Unterkünfte beraten wir Sie gerne. Das Angebot reicht von einfachen Cottages und Farmstays bis zu wenigen gehobenen Lodges und ist insgesamt begrenzt, weshalb sich eine frühe Buchung lohnt. Gut kombinieren lässt sich die Insel mit Adelaide, dem Barossa Valley und der Fleurieu-Halbinsel oder – auf längeren Rundreisen – mit den Flinders Ranges und der Eyre-Halbinsel.