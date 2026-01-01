Savannah Way ab Cairns

1-2 . Tag Cairns - Chillagoe (ca. 230 km) Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Nach der Übernahme Ihres Mietwagens fahren Sie über den Gilles Range Highway. Stoppen Sie beim Curtain Fig Nationalpark um die riesigen Würgefeige-Pflanzen zu bewundern. Anschliessend erreichen Sie die Atherton Tablelands, eine Region mit hübschen Ortschaften. Von hier wird die Umgebung immer karger. Besuchen Sie in Chillagoe die Kalksteinhöhlen auf einer geführten Tour und verpassen Sie nicht, den Balancing Rock zu fotografieren.

3-4 . Tag Chillagoe - Undara (ca. 370 km) Von Chillagoe fahren Sie zurück in die Atherton Tablelands und dann westwärts nach Undara. Am Folgetag nehmen Sie an einer Tour teil, welche Sie ins Innere der riesigen Lavahölen führt. Die Lavahöhlen, welche einer Röhre ähneln, messen teilweise bis zu zwanzig Meter im Durchmesser.

5-6 . Tag Undara - Cobbold Gorge (ca. 250 km) Die heutige Tagesetappe führt vorbei an der Ortschaft Mount Surprise, in welcher im frühen 19. Jahrhundert Kupfer abgebaut wurde und zweigen bei Georgetown zur Cobbold Gorge ab. Auf einer rund 3-stündigen Tour durch die Cobbold Gorge entdecken Sie faszinierende Felsformationen und Tiere sowie fahren Sie mit dem Elektroboot durch das enge Schluchtensystem.

7 . Tag Cobbold Gorge - Normanton (ca. 390 km) Sie verlassen die Region der Cobbold Gorge und erreichen schon bald Croydon. Von hier führt Sie die Reise weiter nach Normanton, eine der wichtigsten Ortschaften im frühen 19. Jahrhundert, als die Goldgräber diese Region entdeckten. Die Bahnverbindung zwischen Croydon und Normanton, welche für die Arbeiter eingerichtet wurde, verkehrt auch heute noch einmal wöchentlich zwischen Croydon und Normanton.

8-9 . Tag Normanton - Burketown (Lawn Hill N.P.) (ca. 230 km) Die heutige Etappe führt von Normanton aus westwärts. Freuen Sie sich auf einen abenteuerlichen Streckenabschnitt mit Flussquerungen. Ihr Tagesziel Burketown liegt am gezeitenabhängig Albert River.

10 . Tag Burketown (Lawn Hill N.P.) - Borroloola (ca. 500 km) Starten Sie frühzeitig für die lange und grösstenteils ungeteerte Tagesetappe über die Grenze zum Northern Territory. In Borroloola können Sie das ehemalige Polizeirevier besichtigen, das heute ein Museum ist.

11 . Tag Borroloola - Mataranka (ca. 550 km) Stoppen Sie auf der Termitenhügel flankierten Strasse, nach Mataranka, im wohl bekanntesten Outback-Pub Australiens, dem Daly Waters Pub. Die heissen, natürlichen Quellen von Mataranka, inmitten von Palmen, verwöhnen Sie heute Abend.

12 . Tag Mataranka - Darwin (ca. 420 km) Nach Darwin können Sie via den Kakadu und/oder Litchfield Nationalpark fahren. In Darwin angekommen, geben Sie am späten Nachmittag Ihren Mietwagen zurück.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.