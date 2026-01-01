Dolphin Coast Explorer inkl. Verlängerung ab Perth

1 . Tag Perth - Geraldton (ca. 420 km) Sie fahren zum Nambung-Nationalpark, wo Sie die einzigartigen Felssäulen der Pinnacles besichtigen. Der Hafenort Geraldton ist bekannt für seine Hummerfangindustrie. In der Umgebung blühen von ca. Juli bis Oktober die Wildblumen in voller Pracht.

2 . Tag Geraldton - Monkey Mia (ca. 430 km) Das Weltnaturerbe Shark Bay begeistert mit faszinierenden Wundern an Land und im Wasser. Der Shell Beach besteht aus Milliarden weisser Muscheln. Stoppen Sie danach beim Eagle Bluff Lookout, einer spektakulären Klippe, und halten Sie auf dem Boardwalk Ausschau nach Seeadlern, Haien, Delfinen und Dugongs. Nach Ankunft in Monkey Mia können Sie sich auf einer Bootsfahrt bei Sonnenuntergang oder bei einem Strandspaziergang von der Autofahrt erholen. In der Abenddämmerung lassen sich oft Delfine beobachten.

3 . Tag Monkey Mia Die berühmten Delfine von Monkey Mia kommen fast jeden Morgen an den Strand. Unternehmen Sie eine Bootstour zu den Dugongs (Seekühen) oder einen geführten Ausflug mit einem Geländefahrzeug in den fantastischen Francois-Peron-Nationalpark.

4 . Tag Monkey Mia - Coral Bay (ca. 580 km) Sie verlassen die Halbinsel der Shark Bay und fahren wieder zurück zum Highway. Coral Bay liegt direkt am Ningaloo-Riff, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört und für seine spektakuläre Unterwasserwelt berühmt ist.

5 . Tag Coral Bay Coral Bay ist ein wahres Schnorchel- und Tauchparadies. Beim Schnorcheln direkt vom Strand aus sehen Sie Schildkröten, unzählige bunte Fische und Korallen sowie je nach Jahreszeit sogar Mantarochen. Ca. von Juli bis Oktober werden Touren für Buckelwalbeobachtung angeboten. Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre des beliebten Ferienortes mit seiner Handvoll Restaurants und Bars.

6 . Tag Coral Bay - Exmouth (ca. 160 km) Exmouth gilt als Tor zum Ningaloo-Riff. Im Cape-Range-Nationalpark finden Sie einige der schönsten weissen Sandstrände von ganz Australien, zum Beispiel in der Turquoise Bay.

7 . Tag Exmouth Nutzen Sie den Tag in der Umgebung von Exmouth am Strand, zum Schnorcheln, Tauchen oder beim Wandern in den Canyons, wo Sie mit etwas Glück die scheuen Rock Wallabies sehen. Ein unvergessliches Erlebnis ist das Schwimmen mit den riesigen Walhaien (ca. März bis August).

8 . Tag Exmouth - Carnarvon (ca. 370 km) Carnarvon liegt an der Mündung des Gascoyne River in den Indischen Ozean und ist bekannt für seine üppigen Obst- und Gemüseplantagen.

9 . Tag Carnarvon - Kalbarri (ca. 450 km) Der Küstenort Kalbarri hat mit seinem Nationalpark am Meer und im Landesinneren so viel zu bieten, dass sich zwei Übernachtungen lohnen.

10 . Tag Kalbarri Schauen Sie den Pelikanen bei der morgendlichen Fütterung zu. Anschliessend ist eine Wanderung in den grandiosen Schluchten des Kalbarri-Nationalparks zu empfehlen. Vom Skywalk geniessen Sie umwerfende Ausblicke auf den Murchison River und die Canyon-Landschaft. Am späteren Nachmittag lohnt es sich, die roten Klippen und seltsamen Gesteinsformationen an der zerklüfteten Küste zu besichtigen.

11 . Tag Kalbarri - Perth (ca. 580 km) Auf der Rückfahrt nach Perth folgen Sie ab Kalbarri zuerst der reizvollen Küstenstrasse. Je nach Zeit können Sie den Koalas im Yanchep-Nationalpark einen Besuch abstatten.