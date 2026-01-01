Queensland at its Best - Coast ab Brisbane

1-2 . Tag Brisbane – K'gari (Fraser Island) (ca. 300 km) Nach der Fahrzeugübernahme fahren Sie nach River Heads, wo die Fähre auf K'gari übersetzt. Während einer 4x4-Tour sehen Sie Dingos sowie interessante Sehenswürdigkeiten wie den Lake McKenzie, den Eli Creek oder das Wrack der SS Maheno.

3 . Tag K'gari (Fraser Island) – Bundaberg (ca. 130 km) Nach Ihrer Rückkehr aufs Festland fahren Sie nach Bundaberg, der Heimat des Bundaberg Rums. Statten Sie der Rumbrennerei oder dem «Mon Repos Turtle Centre», bei welchem Schildkröten nisten (Nov.-Mär.), einen Besuch ab.

4 . Tag Bundaberg – Rockhampton (ca. 290 km) Der heutige Tag führt Sie via Gladstone nach Rockhampton, dem Zentrum der Rinderfarmen. Unweit von Rockhampton laden einige schöne Strände zum Entspannen ein.

5 . Tag Rockhampton – Mackay (ca. 340 km) Fahrt auf dem Bruce Highway nach Mackay mit seinen viktorianischen Gebäuden.

6-7 . Tag Mackay – Airlie Beach (ca. 150 km) Fahrt auf dem Bruce Highway nach Mackay mit seinen zahlreichen viktorianischen Gebäuden.

8 . Tag Airlie Beach – Townsville (ca. 275 km) Sie fahren heute mit immer wieder herrlicher Aussicht, durch ausgedehntes Farmland via Bowen und Ayr nach Townsville.

9 . Tag Townsville – Mission Beach (ca. 235 km) Von Townsville fahren Sie nach Mission Beach, einem kleinen Ort direkt am Meer. Mit etwas Glück können Sie hier einen der sehr seltenen Kasuaren entdecken.

10-11 . Tag Mission Beach – Port Douglas (ca. 205 km) Sie verbringen zwei Nächte im schönen, ruhigen Städtchen Port Douglas. Unternehmen Sie einen Ausflug in die Mossman Gorge oder ans Great Barrier Reef.

12 . Tag Port Douglas – Cape Tribulation (ca. 90 km) Durch den ältesten Regenwald der Welt gelangen Sie zum Cape Tribulation, wo der Regenwald auf das Riff trifft.

13 . Tag Cape Tribulation – Cairns (ca. 150 km) Machen Sie eine Bootsfahrt auf dem von Krokodilen bewohnten Daintree River, bevor Sie nach Cairns zurückfahren, wo Ihre Mietwagenrundreise endet.