Gibb River Road Explorer - Broome bis Darwin ab Broome

1-2 . Tag Broome Heute übernehmen Sie Ihren Mietwagen in Broome. Die ersten beiden Tage stehen zu Ihrer freien Verfügung um die Umgebung zu erkunden. Zeit zum Erholen oder zum Baden an den traumhaften Stränden. Wer möchte, kann auch einen Kamelausflug am berühmten Cable Beach unternehmen oder eine Perlenfarm besuchen. Die lokale Tourist Information hilft Ihnen gerne weiter.

3 . Tag Broome - Bell Gorge (ca. 440 km) Sie verlassen Broome und fahren über den ersten Abschnitt der bekannten Gibb River Road durch die Kimberley-Region. Wir empfehlen Ihnen, unterwegs bei der Windjana Gorge und beim Tunnel Creek einen Stopp einzulegen.

4 . Tag Bell Gorge - Mount Elizabeth (ca. 130 km) Sie fahren weiter auf der Gibb River Road und passieren schöne Wanderwege und Schluchten. Besonders lohnenswert sind die Bell Gorge und die Manning Gorge.

5-6 . Tag Mount Elizabeth - El Questro (ca. 300 km) Fast am Ende der legendären Gibb River Road, wartet nach der Überquerung des bekannten Pentecost Rivers, die El Questro Station, eine noch immer aktive Rinderfarm mit vielen Aktivitäten auf Sie. Wandern Sie am freien Tag in der El Questro oder Emma Gorge.

7 . Tag El Questro - Lake Argyle (ca. 300 km) Stoppen Sie in Kununurra um die Vorräte aufzufüllen. Der idyllische Lake Argyle, Ihr Tagesziel ist, wenn er komplett gefüllt ist, doppelt so gross wie der Bodensee.

8-9 . Tag Lake Argyle - Katherine (ca. 520 km) Vorbei an den Nationalparks von Keep River und Gregory erreichen Sie Katherine und den Nitmiluk Nationalpark, welcher Sie am nächsten Tag mit einer Bootsfahrt durch die imposante 12 km lange Schluchtenlandschaft erwartet.

10-11 . Tag Katherine - Kakadu N.P. (ca. 260 km) Sie fahren heute zum grössten Nationalpark Australiens, dem Kakadu Nationalpark. Während einer Bootsfahrt auf dem bekannten Yellow Water Billabong erleben Sie die Tierwelt des tropischen Nordens. Der Besuch des Nourlangie und Ubirr Rock, mit ihren interessanten Felsmalereien der australischen Ureinwohner, lohnt sich.

12 . Tag Kakadu Nationalpark - Darwin (ca. 310 km) Stoppen Sie auf Ihrem Weg nach Darwin beim Aboriginal Cultural Centre und den Mary River Wetlands. In Darwin endet Ihre Mietwagenrundreise mit der Rückgabe des Mietwagens.